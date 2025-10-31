華安子公司攜手宏碁旗下安圖斯建高性能 AI 藥物開發平台

華安（6657）30日宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作協議，共同打造新世代高性能AI藥物開發平台，推動精準醫療與智慧醫療的落地應用。

華安表示，公司近年積極布局AI藥物開發領域，為強化技術競爭力與國際合作潛能，於今年8月成立全資子公司源華智醫，由人工智慧與智慧醫療領域專家許銀雄出任總經理。許銀雄長期深耕AI、智慧醫療及大數據分析，致力推動AI技術在藥物研發及臨床轉譯中的應用。

源華智醫為全球少數專注於AI藥物開發的新創企業之一，聚集人工智慧、生物醫學與藥物研究領域人才，打造具「多類別、多模態、多方法、多AI技術」的智慧協奏研發平台。該平台可顯著縮短新藥開發前期流程，提高候選藥物成功率並降低研發成本，協助製藥產業提升研發效率與創新能量。

公司營運策略聚焦於兩大方向：一是藥物再定位（Drug Repurposing），利用AI發掘已上市或已知藥物的新適應症，建立專利授權機制，協助藥廠延伸產品生命週期；二是AI平台技術授權與合作，將核心AI演算法及平台授權予醫藥企業，加速藥廠AI轉型並創造多元營收來源。

許銀雄表示，安圖斯自主開發的 Altos aiWorks 平台 具備卓越的運算效能與彈性，能支援大型AI模型訓練與推論。期待雙方優勢整合，強化新藥候選物發掘能力，並拓展智慧醫療相關應用。

安圖斯總經理李占傑指出，AI正加速重塑全球醫療產業，安圖斯與源華智醫的合作，將共同打造兼具高效能與靈活擴展性的AI藥物研發平台，協助生醫團隊縮短研發週期、提升創新效率，實現產業AI化。

安圖斯成立於2017年，為宏碁集團旗下成員，提供AI伺服器、工作站及AI資源管理平台等完整解決方案，近年積極布局AI基礎設施與生成式AI應用，從大型語言模型（LLM）到AI Agent全面推進AI落地，加速產業智能化進程。