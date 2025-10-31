蘋果和亞馬遜財報報喜　法人：有助台股表現

快訊

中央社／ 台北31日電
美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）財報報喜，盤後股價上揚，將有助台股表現。

美國總統川普與中國國家主席習近平會面，雙方同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）進一步降息存在不確定性，使得美股30日收跌。

道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.23%。標普500指數下跌68.25點，跌幅0.99%。那斯達克指數下跌377.33點，跌幅1.57%。費城半導體指數下跌111.93點，跌幅1.53%。

產業訊息方面，印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY宣布，子公司鵬鼎控股公司預計支付新台幣約15億元，以現金收購無錫華陽科技53.68%股權，強化AI智慧駕駛與車載終端戰略布局。

台達電表示，人工智慧（AI）動能強，目前看起來今年第4季、明年第1季還是蠻樂觀。

被動元件大廠國巨預估，第4季營收較第3季持平，毛利率和營業利益率可小幅季增，預期2026年營運可持續成長，主要受惠AI及高階產品應用需求，目前AI相關營收比重約10%至12%。

氣動元件廠亞德客-KY表示，10月出貨優於預期，上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。

法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.61%，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果和亞馬遜財報優於預期，盤後股價揚升，其中，亞馬遜飆漲超過12%，應有助台股表現。

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，...

友達第三季虧損 法人：第四季獲利大幅改善空間有限

友達（2409）第3季毛利率受TV面板報價下跌、美元兌台幣匯率貶值而降低，本業隨之轉盈為虧，稅後虧損12.80億元。展望...

華安子公司攜手宏碁旗下安圖斯建高性能 AI 藥物開發平台

華安（6657）30日宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作協議，...

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」

