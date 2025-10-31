聽新聞
OpenAI鋪路IPO 估值1兆美元
路透引述知情人士報導，OpenAI正為首次公開發行股票（ＩＰＯ）鋪路，估值可能高達一兆美元，將成為史上規模最大的IPO案，並讓執行長奧特曼透過公開市場取得更龐大資金，推進雄心勃勃的擴展計畫。與此同時，OpenAI旗下人工智慧（ＡＩ）影片生成應用程式Sora昨日也宣布在亞洲地區推出，台灣、泰國、越南為首波上線市場。
路透引述消息人士指出，OpenAI考慮最快於明年下半年向證券監管機構提交申請。根據初步討論，OpenAI擬募資至少六百億美元，最終金額可能更高。消息人士也提醒，相關討論仍屬初步階段，金額和時程可能會隨事業成長和市場狀況變動而調整。
知情人士說，OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）已向部分業界人士透露，目標是在二○二七年完成上市。
OpenAI去年首度對外公布ＡＩ影片生成工具Sora，今年獨立為Sora App之後，九月率先在美國、加拿大上線，五天下載量即突破一百萬次。
早在二○二四年二月，OpenAI就對外透露，除了ＡＩ文字、圖片生成服務之外，之後也希望推出ＡＩ影像生成服務，並在當時向大眾介紹影像生成工具Sora。
剛開始，Sora是ChatGPT裡面的其中一項服務，使用者只要輸入文字或者上傳圖片，就能生成影片，但OpenAI後續將Sora獨立出來成為一個新的應用程式App。
OpenAI昨日宣布在台灣推出Sora應用程式，讓台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代ＡＩ影音創作技術的市場之一。
OpenAI設定了相對寬鬆的使用限制，希望讓用戶自由探索Sora的各項功能，不過，OpenAI也表示，這些政策未來可能會依情況進行調整。
