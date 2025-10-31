市場首家 輝達市值衝上5兆美元

美國ＡＩ（人工智慧）概念股微軟、Meta、Alphabet上季財報報喜，只是，ＡＩ雖賺錢，卻也相當燒錢，三家企業不約而同表達未來的資本支出都將大幅提升，這讓市場相當憂心。這也使得美國ＡＩ概念股周三股價走勢大不同，輝達歡天喜地成為市場首家市值達到五兆美元的公司，微軟、Meta盤後股價則是紛紛走跌、暗自垂淚。

輝達執行長黃仁勳卅日抵達首爾，會見三星電子和現代汽車的負責人，黃仁勳表示，他期待十一月一日與南韓總統李在明會面，並表示輝達將與南韓宣布多項合作計畫。

這是黃仁勳十多年來首次正式訪問南韓，凸顯該公司與南韓科技和汽車產業在ＡＩ領域日益緊密的合作。輝達正處於中美貿易戰的風暴之中，被問到川習會時，他說，「我完全相信他們進行了非常好的談話。這與我無關。」

黃仁勳在首爾江南區一家名為「好朋友炸雞」連鎖餐廳與三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團執行董事長鄭義宣會面，享用南韓民眾下班後常吃的國民美食組合「炸雞啤酒」。

微軟周三公布財報上季營收與獲利雙雙超越市場預期，然而，資本支出暴增卻令市場擔憂ＡＩ基礎設施的成本過高，截至九月底，微軟資本支出高達三四九億美元，遠高於前一季的兩百四十億美元。

微軟投資人關係主管尼爾森（Jonathan Neilson）指出，資本支出約一半用於短期資產，例如伺服器，另一半投入長期基礎設施，例如資料中心。

Meta上季營收年增百分之廿六，達五百一十二億美元，優於分析師預期，不過，Meta今年的資本支出將達七百億至七百廿億美元，低端值高於先前預估的六百六十億美元。

Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）指出，明年資本支出將「顯著高於」今年且「明顯加快」，除了投入建設基礎設施外，員工薪酬成本將是明年成本增加的第二大因素。

Google母公司Alphabet財報也相當亮眼，單季營收首度突破千億美元大關；不過，Alphabet也正投入創紀錄的資金推動ＡＩ發展，今年的資本支出將達九百一十億至九百三十億美元，高於先前預估的八百五十億美元。

Google在ＡＩ上的巨額投資，正逐漸轉化為業務動能，特別是在雲端客戶與搜尋廣告方面。

整體來看，微軟、Meta、Alphabet上季資本支出總計達七百八十億美元。ＡＩ巨人們的驚人資本支出逐一浮現，就連早已習慣科技巨人大手筆的投資人，也對如此燒錢速度感到不安，華爾街多數分析師對過度支出風險抱持疑慮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康