台達電資本支出 拚400億新高

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」

2025-10-31 06:03