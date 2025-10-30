聽新聞
台達電資本支出 拚400億新高
台達電（2308）持續擴大全球布局，因應AI需求強勁，擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能，今年資本支出預估將一舉衝上400億元，年增近兩成，續創新高，2026年預估也將維持相當水準。
AI資料中心的強勁需求推升台達電獲利、股價及市值攻頂。台達電董事長鄭平昨（30）日表示，在非AI業務之外，今年、明年汽車市場還沒有回溫的跡象，儘管各大車廠仍積極推出電動車及油電混合車，但預估明年來自電動車營收不會有太大成長，只能維持不要虧損太多。
工業自動化業務（IA）今年前三季營收仍增長4%，樓宇自動化（BA）因匯率、關稅等因素影響，表現不好，由於整體大環境不佳，監視器業務並非極其重要的投資，市況不佳時，相關投資就會減少。
