快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

台達電資本支出 拚400億新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）持續擴大全球布局，因應AI需求強勁，擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能，今年資本支出預估將一舉衝上400億元，年增近兩成，續創新高，2026年預估也將維持相當水準。

AI資料中心的強勁需求推升台達電獲利、股價及市值攻頂。台達電董事長鄭平昨（30）日表示，在非AI業務之外，今年、明年汽車市場還沒有回溫的跡象，儘管各大車廠仍積極推出電動車及油電混合車，但預估明年來自電動車營收不會有太大成長，只能維持不要虧損太多。

工業自動化業務（IA）今年前三季營收仍增長4%，樓宇自動化（BA）因匯率、關稅等因素影響，表現不好，由於整體大環境不佳，監視器業務並非極其重要的投資，市況不佳時，相關投資就會減少。

電動 監視器

相關新聞

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，...

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」

國巨：AI接單旺 淡季不淡 看增明年營運 人工智慧業績占比上看12%

被動元件龍頭國巨看好人工智慧（AI）應用持續成為主要成長動能，第4季進入傳統淡季，但受惠於北美雲端與企業客戶AI伺服器拉...

Open AI影音生成App Sora進軍台灣

Open AI昨（30）日宣布在台灣、泰國、越南三市場開放iOS版的影音生成App「Sora」，進軍亞洲市場。Open ...

日月光上調今年資本支出 將投入設備、廠房建造

全球封測龍頭日月光投控昨（30）日舉行法說會，因應2026年整體市場強勁需求，財務長董宏思表示，今年資本支出會增加10億...

