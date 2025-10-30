快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董事長鄭平30日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產。路透

台達電（2308）董事長鄭平昨（30）日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能。對本季到明年第1季營運都樂觀看待。

台達電昨天舉行法說會，釋出上述展望，台達電上季獲利超標，連兩季改寫新高，法說會現場人氣爆棚。法人關注高壓直流800VDC推展進程，鄭平表示，800VDC電力架構已在後段確定中，採用固態變壓器（SST）的設計對客戶來說還不習慣，對公司營收貢獻很難估計，但能源效率要提升，轉換次數就要減少，台達電已有解決方案。

台達電法說會重點
台達電法說會重點

受惠電源零組件、基礎建設等出貨升溫帶動，台達電第3季稅後純益186.05億元，季增33%、年增50.7%，每股純益（EPS）7.16元，獲利連兩季創新高。伺服器電源出貨躍增，單季液冷營收季增達一倍，前三季來自伺服器電源營收占比已達23%、液冷營收占比達11%，兩者合計比重已達34%，超過原定今年AI產品比重兩成的目標，台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，各大CSP廠持續擴大AI相關資本支出，2026年整年（營運）看起來還是好的。

鄭平表示，目前產能吃緊，非美國市場訂單也很多，已有客戶同意不出貨美國的產品可以在中國大陸生產，有助緩解產能。水冷產品現在在台灣生產，未來泰國廠也會做水冷，非美系客戶也可以在中國大陸生產水冷產品，未來也可能應客戶要求，在美國建置水冷產品。

鄭平坦言，客戶也知道在美國生產非常貴，美國製造一點優勢都沒有，尤其水冷後段組裝需要很多人工，只有建置全自動產品才能在美國生產，因此在泰國生產及美國生產的價格不一樣。

目前台達電美國德州Plano新廠積極建置中，鄭平表示，現有美國產能已近飽和，兩年後新廠開出後才有比較大的空間提升產能，因應客戶需求，將先以租廠支應。

