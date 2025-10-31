快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨：AI接單旺 淡季不淡 看增明年營運 人工智慧業績占比上看12%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
被動元件龍頭國巨唱旺AI應用，本季營運可望淡季不淡。圖為國巨董座陳泰銘。聯合報系資料照
被動元件龍頭國巨唱旺AI應用，本季營運可望淡季不淡。圖為國巨董座陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件龍頭國巨（2327）看好人工智慧（AI）應用持續成為主要成長動能，第4季進入傳統淡季，但受惠於北美雲端與企業客戶AI伺服器拉貨強勁，將呈淡季不淡態勢。展望2026年，正向看待營運持續成長，來自AI及高階產品應用需求，目前AI相關營收比重約10%至12%。

國巨參加外資舉辦的線上法人說明會並釋出營運展望。公司指出，今年第4季訂單動能穩健，B/B Ratio（訂單出貨比）維持高於1的水準，特別是AI應用訂單優於整體平均，如AI伺服器、資料中心升級潮帶動高階MLCC與R-Chip需求續強，抵銷消費電子需求放緩的影響，使公司能在淡季依然維持穩定出貨。

國巨說，AI相關業務占營收比重從去年5%攀升到目前10%至12%，應用涵蓋運算、企業端伺服器、通訊設備等領域，且通路端庫存回到健康水位，反映終端補庫動能支撐與需求體質改善。

產能調度方面，國巨說明，標準品產能利用率約70%，特規品80%以上，公司透過調整產品組合、多元化客戶布局以提升獲利，並於高雄擴充高階產品產能。

資本支出方面，國巨說，全年資本支出不便透露，惟今年產能擴充幅度約10%至20%，因應集團有機成長，以及部分高階產品產能有序擴充，包括持續在高雄投資，以因應AI應用的強勁需求。

有關收購日本芝浦電子的進度，國巨重申，規劃2026年第1季完成100%收購作業。國巨強調，芝浦在車用與工控感測領域具深厚技術與市場地位，併購後將強化國巨在高階感測器市場布局，提升集團在AI、車用與工業自動化的產品深度與市占競爭力。

展望2026年，國巨認為，AI與電動車、通訊等關鍵應用是推動被動元件需求的主力，全產品線均有機會成長，尤其高階被動元件、感測器整合布局將顯現效益。

法人分析，國巨具備完整被動元件布局，高階MLCC、電阻與感測器等，可望受惠AI與資料中心需求成長，加上通路庫存回補與併購效益，營運結構將保持升溫趨勢，加上AI伺服器供應鏈進入擴張期，將使國巨更強化在全球被動元件市場的地位。

AI 國巨 被動元件

延伸閱讀

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

國巨9月獲利年增25% 華新科第3季每股純益2.07元

被動元件需求旺 國巨勁揚、華新科攻漲停

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

相關新聞

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...

AI熱爆 台達電海外大擴產…董座鄭平：看旺到下季

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，...

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」

國巨：AI接單旺 淡季不淡 看增明年營運 人工智慧業績占比上看12%

被動元件龍頭國巨看好人工智慧（AI）應用持續成為主要成長動能，第4季進入傳統淡季，但受惠於北美雲端與企業客戶AI伺服器拉...

Open AI影音生成App Sora進軍台灣

Open AI昨（30）日宣布在台灣、泰國、越南三市場開放iOS版的影音生成App「Sora」，進軍亞洲市場。Open ...

日月光上調今年資本支出 將投入設備、廠房建造

全球封測龍頭日月光投控昨（30）日舉行法說會，因應2026年整體市場強勁需求，財務長董宏思表示，今年資本支出會增加10億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。