國巨：AI接單旺 淡季不淡 看增明年營運 人工智慧業績占比上看12%
被動元件龍頭國巨（2327）看好人工智慧（AI）應用持續成為主要成長動能，第4季進入傳統淡季，但受惠於北美雲端與企業客戶AI伺服器拉貨強勁，將呈淡季不淡態勢。展望2026年，正向看待營運持續成長，來自AI及高階產品應用需求，目前AI相關營收比重約10%至12%。
國巨參加外資舉辦的線上法人說明會並釋出營運展望。公司指出，今年第4季訂單動能穩健，B/B Ratio（訂單出貨比）維持高於1的水準，特別是AI應用訂單優於整體平均，如AI伺服器、資料中心升級潮帶動高階MLCC與R-Chip需求續強，抵銷消費電子需求放緩的影響，使公司能在淡季依然維持穩定出貨。
國巨說，AI相關業務占營收比重從去年5%攀升到目前10%至12%，應用涵蓋運算、企業端伺服器、通訊設備等領域，且通路端庫存回到健康水位，反映終端補庫動能支撐與需求體質改善。
產能調度方面，國巨說明，標準品產能利用率約70%，特規品80%以上，公司透過調整產品組合、多元化客戶布局以提升獲利，並於高雄擴充高階產品產能。
資本支出方面，國巨說，全年資本支出不便透露，惟今年產能擴充幅度約10%至20%，因應集團有機成長，以及部分高階產品產能有序擴充，包括持續在高雄投資，以因應AI應用的強勁需求。
有關收購日本芝浦電子的進度，國巨重申，規劃2026年第1季完成100%收購作業。國巨強調，芝浦在車用與工控感測領域具深厚技術與市場地位，併購後將強化國巨在高階感測器市場布局，提升集團在AI、車用與工業自動化的產品深度與市占競爭力。
展望2026年，國巨認為，AI與電動車、通訊等關鍵應用是推動被動元件需求的主力，全產品線均有機會成長，尤其高階被動元件、感測器整合布局將顯現效益。
法人分析，國巨具備完整被動元件布局，高階MLCC、電阻與感測器等，可望受惠AI與資料中心需求成長，加上通路庫存回補與併購效益，營運結構將保持升溫趨勢，加上AI伺服器供應鏈進入擴張期，將使國巨更強化在全球被動元件市場的地位。
