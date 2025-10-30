耗資1,500萬歐元 德商SUSS竹北新廠開幕啟用

半導體產業設備與製程解決方案領導供應商SUSS（休斯微科技）30日慶祝其位於台灣竹北的新生產基地啟用，象徵公司策略邁向重要里程碑。「過去兩年，我們生產的設備數量創下歷史新高，全球的生產網絡也已滿載運作。竹北新廠的啟用將挹注更多產能，為我們的中期成長策略提供有力支援。」SUSS營運長（COO）Thomas Rohe博士表示。SUSS已在德國與台灣兩地建立相同規模且具高度彈性的生產能力，可依客戶需求靈活配置，支援不同解決方案的生產。

新基地的啟用可望使SUSS在台灣的無塵室產能提升一倍，達到6,300平方公尺。整個基地的總室內面積約1.8萬平方公尺，涵蓋生產、研發、技術支援、訓練與行政等功能，為SUSS的400多名台灣員工提供先進的工作環境。由於近年業務快速成長，SUSS台灣團隊原先分散於八個據點。搬遷作業完成後，各單位將陸續整併至竹北新址。在過去數個月間，SUSS已為竹北新廠投入約1,500萬歐元的資金，主要用於辦公空間與無塵室設施建置。竹北新廠因此成為SUSS迄今規模最大的海外基礎建設投資案。

超過百位半導體業界嘉賓出席盛大開幕典禮

這場盛大的開幕典禮共有超過百位貴賓共襄盛舉，包括客戶、供應商、政府代表、地方主管機關及SUSS員工等。Thomas Rohe博士特別強調台灣對公司的重要性：「幾年前，我們在深思熟慮後，決定在台灣設立SUSS唯一的海外生產基地。自此，我們不僅樹立了優良的企業形象，更成為台灣半導體產業社群中不可或缺的一份子。」他同時向員工表達誠摯謝意：「每一位參與此計畫的同仁都為達成緊湊的時程全力以赴。因為他們的努力，我們才能在簽約後短短一年內順利舉行今天的啟用典禮。」

貼近客戶擴充產能 支援未來世代設備發展

SUSS執行長Burkhardt Frick在致詞中強調台灣對半導體與半導體設備產業的重要性：「台灣擁有獨特的生態系統、高技術人才與供應鏈，以及引領全球市場、負責生產全球多數先進晶片的晶圓製造商。我們很榮幸能成為這個生態系統的一份子，與客戶攜手開發引領產業創新的解決方案。」他以晶片模組的異質整合為例，指出此技術將更多創新潛能轉移至半導體價值鏈的後段製程。

為因應這股產業趨勢，SUSS成立了先進後段製程解決方案事業部。該部門的塗布、曝光與晶圓接合解決方案貢獻了集團三分之二的銷售額。目前，SUSS在台灣生產的暫時性晶圓接合機、塗布機與投影式掃描曝光機皆屬於先進後段製程事業部的解決方案。竹北新廠生產的首批設備，預計於2026年初交付客戶。