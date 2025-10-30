臻鼎子公司鵬鼎自結前三季淨利人民幣24億元、年增逾21%
臻鼎（4958）30日代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過2025年第3季度財務報告，鵬鼎自結前三季淨利年增逾21%。
臻鼎公告，子公司鵬鼎2025年前三季營業收入人民幣268.55億元，較去年同期人民幣234.87億元，增加14.34%。2025年前三季淨利潤人民幣24.08億元，較去年同期人民幣19.74億元，增加21.95%。
臻鼎子公司鵬鼎2025年前三季每股盈餘人民幣1.04元，較去年同期人民幣0.86元成長，公告所載2025年前三季的財務資料僅為內部核算資料，未經會計師事務所審計，請投資者注意投資風險。
