仁寶砸9,410萬美元投資美國德州 擴展北美市場
仁寶（2324）30日宣布美國業務擴展策略邁入重要新里程碑。仁寶100%持股子公司Compal USA Technology Inc. (CUT)已獲董事會核准，將於德州Taylor與Georgetown兩地簽署租賃協議，展開新據點建置。此項策略性投資展現仁寶強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性的決心。
CUT將於德州Taylor租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估為6,567萬美元。同時，CUT也將於Georgetown租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估為2,843萬美元。兩地租賃金額合計為9,410萬美元（約新台幣28.95億元）。
此擴展計畫反映仁寶在當前地緣政治環境下，積極回應市場需求並進行長期策略規劃。德州的投資象徵仁寶邁向新階段，強化其在高階製造與科技服務領域的重要夥伴角色。
仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示：「我們很高興能在德州深耕發展。Taylor與Georgetown不僅是商業據點，更是與我們共享創新、誠信與機會價值的社群。攜手合作，我們將打造更穩固的基礎，提供更佳的服務予北美客戶。」
仁寶同時誠摯感謝德州政府及德州駐台辦事處(STTO)在本案中提供的寶貴協助與相關協調。德州在台灣設立駐台辦事處，突顯雙方日益重要的經濟合作關係。
