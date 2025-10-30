達運攜手友達打造高訂潮牌店 Micro LED透明顯示開創智慧零售新場景

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
彩色電子紙潮牌背包。圖／業者提供
在經濟部產業發展署的指導下，達運精密（6120）董事長蔡國新30日宣布，公司成功導入次世代Micro LED透明顯示器與彩色電子紙應用方案，助力潮流服飾展售店吸引人潮、提升買氣，打造有別以往的沉浸式購物體驗。藉由一系列創新顯示應用方案不僅破解高訂精品長年「靜態展示難以激發共鳴」的痛點，更透過沉浸式互動科技，將「獨家高訂」轉化為年輕世代的「潮流社群話題」，預計門市銷售轉換率預期可從傳統的8%，大幅提升至22%，開啟高端零售的沉浸體驗新紀元。

友達Micro LED透明顯示 開啟商用新元年

2025年被視為透明Micro LED的「商用元年」。友達光電（2409）所開發的SeeThru Micro LED透明顯示技術，以TFT玻璃背板、隱形電路與微縮晶片（<20μm）技術實現高穿透、低繞射、高亮度、無邊框、廣色域等優勢。其穿透率高達60%，Full White亮度達600 nits，在廣視角下依然維持色彩準確不失真，堪稱最適合精品零售與建築展示的未來形態顯示方案。

智慧零售標竿案例：科技 × 潮流 × 體驗

經濟部產業發展署表示，本案透過「智慧顯示產業跨域合作聯盟」（Smart Display Industrial Alliance, SDIA）促成產業鏈上下游協作，結合AI內容生成及跨載具展示，落實「流量與話題整合解決方案」。這不僅是科技與藝術的融合，更是智慧顯示應用落地的示範性案例。

Micro LED透明顯示應用：虛實融合，引爆街頭流量

●54吋透明關東旗螢幕：街頭最吸睛的動態引流裝置

達運以超過60%穿透率、600 nits亮度的54吋Micro LED透明模組打造「透明伸展台」。結合AI生成時尚模特兒，24小時輪播精品高訂款式，使品牌櫥窗成為街頭打卡熱點，成功激發年輕族群自發分享，將「曝光」轉化為「人流」。

●20吋透明精品櫃 X 3D電子型錄：沉浸展示加速決策

L型展示櫃中嵌入20吋Micro LED透明顯示器播放商品180度立體影像，並結合佩戴模擬，讓顧客近距離互動、理解設計理念，顯著提升高單價商品的購買效率與品牌感染力。

電子紙應用：讓消費者成為行動宣傳載體

●電子紙潮牌背包：創造行走的社群話題

達運導入13.3吋Spectra 6與膽固醇液晶全彩電子紙於潮流背包上，使用者可依心情即時更換插畫、動漫圖案或文字內容，成為街頭的「行動時尚屏」。此應用將消費者轉化為「品牌共創者」，創造更具延展性的行銷觸角。

●電子紙造型名牌e-Badge：時尚互動服務體驗

精品門市服務人員配戴4.01吋彩色電子紙名牌，可動態顯示當日主打單品、限時優惠或造型靈感。此舉使每位櫃員成為品牌「潮流說書人」，拉近與顧客的互動距離，提升沉浸式購物體驗。

實質成效：KPI全面成長

導入智慧顯示科技後，業者預估關鍵指標全面提升：

顧客停留時間增加 133%

產品互動率提升 160%

銷售轉換率從 8% → 22%

根據 Yole Intelligence 研調報告，全球 Micro LED 市場將於 2032 年達到約 680 億美元規模，顯示技術逐步進入商業化階段。透明 Micro LED 憑藉高亮度與可視穿透特性，預期成為下一波關鍵應用焦點。亞洲地區（尤其是台灣、中國大陸與南韓）在晶片製造、封裝轉移與系統整合具完整產業鏈優勢，將成為推動透明 Micro LED 商業化落地的重要引擎。

達運精密與友達光電此次合作，象徵台灣智慧顯示產業「從技術創新走向商業價值實現」的重要里程碑。透過跨域整合、場域導入與AI應用，展示台灣在Smart Retail智慧零售與新世代顯示技術領域的領先能量，為全球高端零售樹立全新體驗標竿。

Microled 54吋透明螢幕廣告旗。圖／業者提供
20吋Microled 虛實互動介紹商品。圖／業者提供
達運精密友達光電於智慧零售跨域落地成果發表。圖／業者提供
