臻鼎子公司鵬鼎併購華陽科技 強化AI車載終端戰略布局

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

為強化 AI 智能駕駛與車載終端戰略布局，臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（深交所股票代號：002938）公告，宣布以現金收購方式，併購無錫華陽科技有限公司（簡稱「華陽科技」）。鵬鼎預計支付現金人民幣 35,672.4164 萬元，取得其 53.68％股權，交易完成後，華陽科技將成為鵬鼎持有其 53.68％股權之併表子公司。

華陽科技成立於 2002 年，主要從事車載模組生產以及自主掌握從材料到晶片到感測器全產業鏈關鍵核心技術的智慧感測器（壓力、力矩、位移、角度、溫濕度等）研發、生產與銷售，產品已廣泛應用於汽車、機器人、工控、醫療等領域，成功實現國產化替代。華陽科技亦具備有豐富經驗的團隊成員、成熟的運營管理系統，以及優質汽車行業一線客戶。

臻鼎指出，隨著 AI 智能駕駛與車載終端的發展加速演進，對高效連接、高精度感測與高算力運算等跨域技術整合提出更高要求。而華陽科技在汽車電子領域具備深厚基礎與研發能量，此次鵬鼎併購華陽科技，不僅延伸集團在 AI 智能駕駛與車載終端戰略布局，使集團於汽車電子領域車載硬板與模組整體能力具備更完整的解決方案與競爭優勢，更將深化集團在 PCB 下游應用與系統整合的能力，為未來發展智慧應用建立更完整的支撐基礎。

董事長沈慶芳表示，臻鼎作為市場唯一橫跨全產品線的 PCB 領導者，秉持「一站式購足（One ZDT）」的核心策略，積極覆蓋 AI 時代的雲、管、端應用，提供客戶最完整的解決方案。華陽科技的加入，將進一步強化集團在汽車電子領域的實力，雙方在研發技術、產品布局及客戶群上具高度互補性，有助於提升關鍵技術，全面增進營運動能與股東價值。

臻鼎強調，此次併購完成後將保留華陽科技現有團隊，並整合雙方研發與製造能量，強化資源運用效率，加速在全球汽車電子市場的擴展。未來，在集團平台資源挹注下，華陽科技的技術能量可望與臻鼎現有產品線產生高度綜效，強化集團全產品競爭力與技術延展性，深化整體業務和技術版圖，進一步鞏固全球 PCB 領導廠商的地位。

臻鼎 汽車電子

相關新聞

科技助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗 工研院 AI 智慧地陪與花東並肩

經濟部產業技術司以科技力，為風災後花東經濟注入新活力，導入工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共20條路線，即...

OpenAI正式於亞洲推出Sora 台灣、泰國、越南為首波上線市場

OpenAI去年首度對外公布AI影片生成工具Sora，今年獨立為Sora App之後，9月率先在美國、加拿大上線，5天下...

AI智慧圖書館來了！達明打造「AI機器人預約自助取書系統」

達明（4585）以AI視覺與智慧協作技術，成功協助桃園市青埔圖書館，建置全台首創的「AI機器人預約自助取書系統」。此系統...

支援繁中！OpenAI 宣布台灣為 Sora 亞洲首發市場

OpenAI 30日正式在台灣推出 Sora app，這是其以Sora 2模型開發的先進行動App，為新世代 AI 影片...

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局29日首度證實，台積電向管理局作租地簡...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

