和碩帶頭低碳轉型 助8家供應商建立碳管理體系
代工廠和碩多年來在低碳轉型已有顯著成績，今年將碳管理實務延伸至供應鏈上下游，帶領8家供應鏈廠商共同建立碳管理體系，並制定節能改善方案。
和碩今天發布新聞稿說明，今年參與經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊」，協助8家受輔導廠商完成符合ISO 14064 1:2018標準及環境部「溫室氣體排放量盤查作業指引」的完整溫室氣體盤查作業，並提交符合環境部格式要求的碳盤查清冊及報告書。
此次計畫結合現場訪查、設備量測及能源數據分析，針對每家廠商的實際情況量身訂做33項具體可行的節能改善措施，涵蓋空壓系統、空調、照明及製程設備等主要排放熱點。
這些措施涵蓋設備汰換、製程優化及能源管理制度導入等多元策略，預估可節省電力224.4萬度電，減少二氧化碳當量約1065公噸。
和碩表示，透過系統化、可量化的節能與減碳行動，和碩在製造業低碳轉型上持續發揮示範與帶動作用。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言