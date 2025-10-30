和碩帶頭低碳轉型 助8家供應商建立碳管理體系

快訊

中央社／ 台北30日電

代工廠和碩多年來在低碳轉型已有顯著成績，今年將碳管理實務延伸至供應鏈上下游，帶領8家供應鏈廠商共同建立碳管理體系，並制定節能改善方案。

和碩今天發布新聞稿說明，今年參與經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊」，協助8家受輔導廠商完成符合ISO 14064 1:2018標準及環境部「溫室氣體排放量盤查作業指引」的完整溫室氣體盤查作業，並提交符合環境部格式要求的碳盤查清冊及報告書。

此次計畫結合現場訪查、設備量測及能源數據分析，針對每家廠商的實際情況量身訂做33項具體可行的節能改善措施，涵蓋空壓系統、空調、照明及製程設備等主要排放熱點。

這些措施涵蓋設備汰換、製程優化及能源管理制度導入等多元策略，預估可節省電力224.4萬度電，減少二氧化碳當量約1065公噸。

和碩表示，透過系統化、可量化的節能與減碳行動，和碩在製造業低碳轉型上持續發揮示範與帶動作用。

