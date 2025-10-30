OPPO Find X9系列登台 劉金：前3季高階銷量年增5倍

快訊

中央社／ 台北30日電
OPPO在30日宣布Find X9系列登台，目標銷量比前一代成長50%以上。圖／中央社
OPPO今天宣布Find X9系列登台，台灣總經理劉金表示，目標銷量比前一代成長50%以上，OPPO的策略是「穩中求進」，專注推動中高階產品銷售，今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍。

OPPO先前發布Find X9系列，並在今天宣布引進台灣市場，包括Find X9 Pro與Find X9兩款機型，搭載2億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500、攜手相機品牌哈蘇推出增距鏡套裝等；Find X9 Pro售價新台幣3萬8990元起、Find X9售價2萬8990元起。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，OPPO與聯發科長期合作，Find X9系列導入聯發科的天璣9500晶片，以及雙方聯合調校的OPPO潮汐引擎。

劉金表示，OPPO台灣在上市前推出新品Find X9預約活動，兩週內即累計破萬名消費者參與，看好銷售動能，目標Find X9銷量比Find X8成長50%以上。

他進一步說，OPPO的策略是「穩中求進」，專注推動中高階產品銷售，今年前3季800美元以上的高階產品銷量年增超過5倍。

通路布局方面，劉金指出，OPPO在台灣有13家體驗店，今年新增2店，並計劃在未來3至5年內在六都核心商圈持續擴展。

針對未來其他新手機品牌加入台灣市場，他表示，儘管台灣市場總量微幅下滑，但OPPO銷量穩定微幅成長，銷售額年增約10%，受惠高階產品的推動，對市場競爭OPPO具信心。至於是否會引進子品牌進入台灣市場，他表示，目前將專注於OPPO品牌的經營與擴展，新品牌布局由總部統一規劃。

劉金說，OPPO在2020年起便投入研發AI領域，並率先宣布將生成式AI導入全產品線，AI應用已涵蓋旗艦機到入門款及平板等，ColorOS作業系統也持續發展。

對於明年的銷售目標，他表示，當前的首要任務是做好當下，目標讓Find X9的銷量能比Find X8成長50%以上，若能達成此目標，相信明年能為台灣市場帶來更多、更好的產品。

