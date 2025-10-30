宜鼎推出業界最高速DDR5 7200 RDIMM記憶體 提供頂級效能與可靠度
全球AI解決方案及工控記憶體領導品牌宜鼎國際（5289）再創業界新標竿，30日領先推出首款工業級DDR5 7200高速RDIMM記憶體模組，全系列產品兼具 7200 MT/s 極致資料傳輸效能與市場最大的單條64GB模組容量，展現無可匹敵的整體表現，完整滿足企業資料中心、邊緣AI伺服器應用，以及針對機敏資料處理衍生的機密運算等需求。
宜鼎指出，相較前代產品，DDR5 7200系列記憶體速度提升達 12.5%，並提供8GB～64GB多元容量選項（其中RDIMM為16GB～64GB），支援高頻寬、高穩定度的 AI 運算。
秉持服務大型客戶累積的專業經驗，宜鼎建構出一套精準完善的測試流程，為呼應產業第一線需求，宜鼎將嚴苛條件下的壓力測試納入其記憶體的品質驗證標準。測試項目涵蓋四象限、冷熱衝擊、濕度、彎曲測試等，以交叉確保記憶體在極端環境與長時間高負載下，仍可維持穩定運作。
宜鼎持續以前瞻的新品開發策略搭配穩健的品質控管，雙軌並進、實現提供創新記憶體解決方案的承諾，為邊緣 AI 和嵌入式應用奠定堅實基礎。為回應市場對資料密集型運算的多樣化需求，宜鼎亦將於 2026 年第1季前推出DDR5 7200系列延伸產品，包括CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM 和 ECC CSODIMM等完整規格。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言