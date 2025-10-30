宜鼎推出業界最高速DDR5 7200 RDIMM記憶體 提供頂級效能與可靠度

全球AI解決方案及工控記憶體領導品牌宜鼎國際（5289）再創業界新標竿，30日領先推出首款工業級DDR5 7200高速RDIMM記憶體模組，全系列產品兼具 7200 MT/s 極致資料傳輸效能與市場最大的單條64GB模組容量，展現無可匹敵的整體表現，完整滿足企業資料中心、邊緣AI伺服器應用，以及針對機敏資料處理衍生的機密運算等需求。

宜鼎指出，相較前代產品，DDR5 7200系列記憶體速度提升達 12.5%，並提供8GB～64GB多元容量選項（其中RDIMM為16GB～64GB），支援高頻寬、高穩定度的 AI 運算。

秉持服務大型客戶累積的專業經驗，宜鼎建構出一套精準完善的測試流程，為呼應產業第一線需求，宜鼎將嚴苛條件下的壓力測試納入其記憶體的品質驗證標準。測試項目涵蓋四象限、冷熱衝擊、濕度、彎曲測試等，以交叉確保記憶體在極端環境與長時間高負載下，仍可維持穩定運作。

宜鼎持續以前瞻的新品開發策略搭配穩健的品質控管，雙軌並進、實現提供創新記憶體解決方案的承諾，為邊緣 AI 和嵌入式應用奠定堅實基礎。為回應市場對資料密集型運算的多樣化需求，宜鼎亦將於 2026 年第1季前推出DDR5 7200系列延伸產品，包括CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM 和 ECC CSODIMM等完整規格。