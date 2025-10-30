快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力推出ETF5050表後儲能方案，助企業用電升級為長期收益資產。左為星星電力總經理關婷怡，右為星星電力董事長周仕昌。圖／泓德能源提供
星星電力推出ETF5050表後儲能方案，助企業用電升級為長期收益資產。左為星星電力總經理關婷怡，右為星星電力董事長周仕昌。圖／泓德能源提供

泓德能源今（30）日宣布，旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，協助企業以零出資、低風險方式導入儲能並參與電力交易，收益最高可與星星電力均分，打造用電轉投資的能源價值路徑。此方案結合星星電力Star Trade電力交易決策平台智慧調度與收益優化能力，為企業打造一站式用電升級方案，達到電費節約、備援電力、額外收益等多重目標。

在電價持續上漲、尖峰用電挑戰日益嚴峻之下，表後儲能已成為企業穩定營運與降低成本的致勝關鍵。

「ETF5050表後儲能共享方案」由星星電力全額出資建置儲能設備，並由專業團隊代操電力資產。企業無須投入資本與人力，僅需支付可全額退還的保證金，即可取得量身打造的表後儲能解決方案。方案採用收益共享機制，企業可依儲能資產實際績效與星星電力進行分潤，比例最高可達50：50。

該方案以「Energy Trading Fund」為名，協助企業從傳統的用電成本思維，轉向參與電力市場、創造資產收益的新模式。導入後不僅可即時降低尖峰用電支出、提供備援電力，更可透過AI（人工智慧）調度與電力交易機制創造報酬，實現穩健回報、分散風險與能源韌性的多重目標，如同ETF般，將能源轉化為可長期回報的資產配置。

截至2025年10月，星星電力已累計產出超過18萬張綠電憑證，合作契約容量突破500 MW，總合約電量近200億度。根據預估，截至2027年綠電合約容量將上看1.5 GW，電力交易代操容量預計達969 MW。未來泓德能源將持續以台灣為核心據點，推動Power Bank向日本、澳洲等海外市場輸出，擴大集團於儲能整合與電力交易領域的全球布局。

相關新聞

OpenAI正式於亞洲推出Sora 台灣、泰國、越南為首波上線市場

OpenAI去年首度對外公布AI影片生成工具Sora，今年獨立為Sora App之後，9月率先在美國、加拿大上線，5天下...

AI智慧圖書館來了！達明打造「AI機器人預約自助取書系統」

達明（4585）以AI視覺與智慧協作技術，成功協助桃園市青埔圖書館，建置全台首創的「AI機器人預約自助取書系統」。此系統...

科技助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗 工研院 AI 智慧地陪與花東並肩

經濟部產業技術司以科技力，為風災後花東經濟注入新活力，導入工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共20條路線，即...

支援繁中！OpenAI 宣布台灣為 Sora 亞洲首發市場

OpenAI 30日正式在台灣推出 Sora app，這是其以Sora 2模型開發的先進行動App，為新世代 AI 影片...

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局29日首度證實，台積電向管理局作租地簡...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

