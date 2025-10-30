西門子以科技三隻箭助力台灣能源及淨零轉型 並強化產業韌性
面對全球能源轉型、淨零轉型、產業韌性的三重挑戰，西門子以數位化與去碳化為底蘊，祭出blue GIS、Electrification X、AI Box科技三隻箭，協助台灣推動零溫室氣體排放、強化電網智慧與韌性、提升建築空調節能與效能。
西門子在「台灣國際智慧能源周台灣國際淨零永續展」中，展出涵蓋數位化及去碳化三項的軟硬體科技–無六氟化硫 (SF₆-Free) 氣體絕緣開關設備blue GIS；結合人工智慧（AI）、數位雙生（Digital Twin）、雲端平台的Electrification X、以及形同商辦建築冰水機房系統智慧大腦的AI Box。
台灣西門子總裁暨執行長張合翕今日受訪時表示，西門子這次展出全球領先的無SF₆氣體絕緣開關設備 (Gas-Insulated Switchgear)，以潔淨空氣技術，實現真正零溫室氣體排放。
張合翕強調，西門子將海外首套blue GIS 8DAB24裝設在台電花蓮玉里的變電站，是亞太區第一個「local-for-local本地化製造與安裝」專案，除強化台灣是全球AI重鎮外，更象徵台灣在能源脫碳與電網數位化上的重大里程碑。
Electrification X是西門子以AI、數位雙生 (Digital Twin) 為核心，結合雲端平台的創新解決方案。它將電力系統從傳統管理模式進化為智慧、可預測、可調度的數位能源網絡。
張合翕今天也特別介紹工業、醫療、零售和教育體系最急迫需要的AI BOX。他說，AI BOX是西門子為建築冰水機房系統打造的智慧大腦，運用AI優化運轉效能，協助克服空調高能耗與系統運轉複雜等挑戰，實現以數據驅動的智慧高效管理，有效實現節能降碳與成本效。空調系統約占建築整體用電的25%-40%，導入AI BOX不僅可有效降低營運成本與碳排放，同時能縮短投資回收期、具體量化呈現節能成效。
目前已包括台北京站及一家醫療機構導入，估計每年可為該商場及機構省下100萬到400萬度電，是AI世代革命性利器。西門子希望明年能拓展到至少20家企業和機構導入。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言