西門子以科技三隻箭助力台灣能源及淨零轉型 並強化產業韌性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子推出AI BOX，這項產品是建築冰水機房系統打造的智慧大腦，運用AI優化運轉效能，協助商場及醫院和半導體等用電大戶，克服空調高能耗與系統運轉複雜等挑戰。記者簡永祥／攝影
西門子推出AI BOX，這項產品是建築冰水機房系統打造的智慧大腦，運用AI優化運轉效能，協助商場及醫院和半導體等用電大戶，克服空調高能耗與系統運轉複雜等挑戰。記者簡永祥／攝影

面對全球能源轉型、淨零轉型、產業韌性的三重挑戰，西門子以數位化與去碳化為底蘊，祭出blue GIS、Electrification X、AI Box科技三隻箭，協助台灣推動零溫室氣體排放、強化電網智慧與韌性、提升建築空調節能與效能。

西門子在「台灣國際智慧能源周台灣國際淨零永續展」中，展出涵蓋數位化及去碳化三項的軟硬體科技–無六氟化硫 (SF₆-Free) 氣體絕緣開關設備blue GIS；結合人工智慧（AI）、數位雙生（Digital Twin）、雲端平台的Electrification X、以及形同商辦建築冰水機房系統智慧大腦的AI Box。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕今日受訪時表示，西門子這次展出全球領先的無SF₆氣體絕緣開關設備 (Gas-Insulated Switchgear)，以潔淨空氣技術，實現真正零溫室氣體排放。

張合翕強調，西門子將海外首套blue GIS 8DAB24裝設在台電花蓮玉里的變電站，是亞太區第一個「local-for-local本地化製造與安裝」專案，除強化台灣是全球AI重鎮外，更象徵台灣在能源脫碳與電網數位化上的重大里程碑。

Electrification X是西門子以AI、數位雙生 (Digital Twin) 為核心，結合雲端平台的創新解決方案。它將電力系統從傳統管理模式進化為智慧、可預測、可調度的數位能源網絡。

張合翕今天也特別介紹工業、醫療、零售和教育體系最急迫需要的AI BOX。他說，AI BOX是西門子為建築冰水機房系統打造的智慧大腦，運用AI優化運轉效能，協助克服空調高能耗與系統運轉複雜等挑戰，實現以數據驅動的智慧高效管理，有效實現節能降碳與成本效。空調系統約占建築整體用電的25%-40%，導入AI BOX不僅可有效降低營運成本與碳排放，同時能縮短投資回收期、具體量化呈現節能成效。

目前已包括台北京站及一家醫療機構導入，估計每年可為該商場及機構省下100萬到400萬度電，是AI世代革命性利器。西門子希望明年能拓展到至少20家企業和機構導入。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕展示台灣第一套無六氟化硫 (SF₆-Free) 氣體絕緣開關設備及可協助企業節電利器AI BOX。 記者簡永祥／攝影
台灣西門子總裁暨執行長張合翕展示台灣第一套無六氟化硫 (SF₆-Free) 氣體絕緣開關設備及可協助企業節電利器AI BOX。 記者簡永祥／攝影

西門子

