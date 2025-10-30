鴻海旗下富智康榮獲 EcoVadis 銀牌認證 躍居全球前8%永續指標企業

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）榮獲全球指標性永續評鑑平台EcoVadis銀牌認證，排名躍升至全球獲評企業前8%，顯示FIH在「環境（Environment）」、「勞工與人權（Labor & Human Rights）」、「商業道德（Ethics）」及「永續採購（Sustainable Procurement）」的優異表現。

FIH品質管理系統負責人蔡友柏表示：「本次獲EcoVadis銀牌認證，是FIH持續提升永續成果、堅守品質文化的最佳肯定。我們建立明確的ESG目標與穩固的管理系統，並定時揭露永續資訊，確保其透明公開。FIH透過具體行動實踐企業社會責任，持續為客戶創造價值，成為最值得信賴的供應鏈夥伴。」

在EcoVadis四大永續主題中，FIH於「環境」層面表現尤其亮眼，在多項指標中獲滿分評價。FIH針對關鍵永續議題設定量化目標，致力降低環境衝擊並妥善管理風險，不僅持續取得ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統雙認證，也積極參與CDP等國際永續評比，嚴格檢驗環境管理成效。此外，FIH完整揭露範疇一、二、三的溫室氣體排放量、廢水與廢棄物等相關數據，確保永續資訊高度透明。

針對其他永續主題，FIH的得分也展現明顯成長。在「勞工與人權」層面，FIH重點廠區已通過責任商業聯盟（RBA）驗證評估計畫（VAP）的外部獨立審核，積極保障員工的勞動人權與職業健康安全。「商業道德」方面，FIH持續強化商業道德政策和反貪腐措施，已於2025年9月成功取得ISO 37001反賄賂管理系統認證，提升公司營運透明度與合規性。「永續採購」方面，FIH進行全面性的供應商風險評估、稽核驗證，更採用ESG績效計分卡，自環境、技術、品質等面向篩選優先供應商名單，建立穩健的策略夥伴關係，促進公司永續供應鏈長遠發展。

EcoVadis評鑑至今已有超過185個國家、250個產業、15萬家公司參與，為供應鏈合作與採購決策重要指標。FIH自2021年參與此項評比，不斷提升四大永續主題表現，成績逐年成長。展望未來，FIH將持續以實際行動促進永續發展，攜手合作夥伴打造更具韌性的供應鏈，強化全球市場競爭力。