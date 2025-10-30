Open AI 宣布在台灣開放 iOS 版 Sora App下載 掀起社交影片旋風

Open AI宣布，今（30）日起在台灣、泰國、越南三市場開放被譽為「TikTok的AI版」的最強AI創作短影音平台App「Sora」，初期僅支援蘋果iOS平台免費下載。台灣是今年Open AI在亞洲開放首階段三國家之一，但非蘋手機用戶仍只能在Web版本先進行預註冊，等正式版本開放。

Sora是Open AI在2024年初最新的影片生成式模型，能以文字指令或靜態圖片，產生長達1分鐘影片，因為可包含精細複雜場景、生動角色表情及複雜鏡頭運動，以及加入同步對話及音效，迅速風靡市場。今年9月底Open AI公布了新的Sora 2 影片生成式模型，強化最新文字生成影音的DALL·E 3功能，對文字理解力更強，能正確畫出複雜場景與構圖）；能處理細節更精準如手指數量、光影方向；以及生成更高畫質、更自然的構圖。

Open AI介紹，新的Sora App還包括進階的客串（Cameo），讓使用者將自己或朋友創作成角色「客串」進影片中。 只要在App裡錄製一段短片或上傳自拍照，系統生成出3D人物分身，再套入影片場景。 這對於想要展示自己或品牌形象的用戶而言，提供了更多創作可能性。行銷業者也指出，Sora成功代表消費者對AI視頻工具存在強烈需求，特別是在社交體驗上，也意味AI視頻生成技術已經從專業工具轉向消費級應用的趨勢。

根據官方資訊，Sora App定位為「第一款AI驅動影片創作的社交平台」，被業界譽為「TikTok的AI版」，結合了 Open AI旗下聊天互動語言模型ChatGPT、文字生成圖像功能DALL·E 與生成影片技術的能力。Open AI指出Sora 應用程式搭配最強影片生成模型 Sora 2 提供技術支援，使用者能夠生成引人入勝、栩栩如生的影片；Remix（混合編製）其他創作者的作品並重新詮釋；在可自訂的Sora動態（Sora feed）中探索最新影片；透過獨家客串（Cameos ）功能混入任何場景，只需在App 內錄製一次短影音與聲音，可用以驗證身分並捕捉外貌與聲音，系統生成角色即可和其他影片互動。

因Sora超強的影像功能，已經引起偽造他人影片進行詐騙或不當用途，以及AI生成無用影片大量出現的問題。針對潛在的安全擔憂，OpenAI表示已採取相應措施，包括讓用戶明確控制肖像在平台上的使用方式，Open AI執行長奧特曼也坦言，AI視頻生成大量影像將使人落入經演算法優化的大量垃圾訊息中。

Open AI指出，目前在台灣以負責任方式推出Sora與相應的管理。首先是設計以創作為核心、非無止盡滑動的動態牆設計，預設使用者看到的內容主要來自追蹤或互動過的創作者，優先顯示模型判斷最能激發其靈感，不以「停留時間」作為優化目標，主要是鼓勵創作，而非單純消耗內容。

第二是使用者能掌控個人肖像，使用cameos時，使用者可以完全掌控自己的肖像權。僅有用戶本人可以決定誰可以使用cameo，可隨時撤回或移除含有其肖像的影片，所有使用到用戶本人cameo的影片都能由其檢視。

第三是每支Sora影片都包含可見的動畫浮水印，以及不可移除的C2PA數位浮水印，標明影片由Sora生成。

第四是青少年安全保護措施，系統預設會限制青少年每日可瀏覽的生成影片數量，針對Cameos 功能設有更嚴格的使用權限，Open AI也增加人力，快速處理潛在霸凌情況。家長可透過ChatGPT啟用 Sora 家長監控功能，包括調整捲動限制、關閉演算法個人化推薦與管理私訊設定等。