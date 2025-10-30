OpenAI正式於亞洲推出Sora 台灣、泰國、越南為首波上線市場
OpenAI去年首度對外公布AI影片生成工具Sora，今年獨立為Sora App之後，9月率先在美國、加拿大上線，5天下載量即突破100萬次。今（30）日更對外宣布正式於亞洲推出Sora App，台灣、泰國、越南為首波上線市場。
早在2024年2月，OpenAI就對外透露，除了AI文字、圖片生成服務之外，之後也希望推出AI影像生成服務，並在當時向大眾介紹影像生成工具Sora。
剛開始，Sora是CharGPT裡面的其中一項服務，使用者只要輸入文字或者上傳圖片，就能生成影片，但OpenAI後續將Sora獨立出來成為一個新的應用程式App。獨立後的Sora App功能也較過去更進階，推出「角色客串」（Cameos）功能，這項功能也於萬聖節前正式推出，引起全球風潮。
OpenAI指出，Cameos是早期使用者最喜愛的功能之一，用戶可在日常生活中打造想像的客串角色，如寵物、塗鴉、物品，或是在Sora App打造的原創角色。這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他使用者使用。
OpenAI今日宣布在台灣推出Sora應用程式，讓台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代AI影音創作技術的市場之一。台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。
Sora應用程式今天已於iOS上架，免費下載、無需邀請碼，有興趣使用的用戶都可以直接下載。OpenAI目前也設定了相對寬鬆的使用限制，讓大家能自由探索Sora的各項功能，不過，OpenAI也表示，這些政策未來可能會依情況進行調整。
