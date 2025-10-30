義隆新大樓上樑典禮 估明年 AI 相關業績將達一成
晶片大廠義隆（2458）於30日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，董事長葉儀晧表示，大樓預計2026年完工，2027年進駐，除了自家員工，也希望趁此機會，邀請所投資的公司或合作夥伴一同進駐。而該公司今年AI相關業績比重約5%，估計明年將達一成左右。
義隆AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓、地下4層停車場，座落於交通便利的竹北門戶位置。
義隆於2018年提出「透過AI實現雙軸轉型」，即是將現有NB相關產品AI化，另外也透過AI技術再找到新的應用產品。
義隆持續與中研院資訊所合作，陸續開發標榜全球最快、最準的AI影像辨識演算法，後又開發出適合邊緣運算及終端裝置的低算力AI影像辨識演算法「GElanNet」系列，可大幅降低成本及功耗，同時結合生成式AI資料擴增技術，已導入智慧交通的AI CCTV、車用ADAS等應用。
