AI智慧圖書館來了！達明打造「AI機器人預約自助取書系統」
達明（4585）以AI視覺與智慧協作技術，成功協助桃園市青埔圖書館，建置全台首創的「AI機器人預約自助取書系統」。此系統結合 TM AI Cobot 智慧機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用，樹立全新里程碑。
TM AI Cobot 透過內建 AI 視覺辨識與高精度運動控制，能自動辨識書籍位置、動線與放置區域。當讀者於線上系統完成預約後，AI 機械手臂便與自走車協同啟動取書任務，將指定書籍自動取出並運送至「讀者待取區」。整個過程全由 AI 自動完成，實現「零等待、零誤差」的智慧取書體驗，讓圖書館的借閱服務邁向自動化新境界。
在閉館時段，TM AI Cobot 仍能持續運作，協助館員完成書籍搬運與整理。系統透過 AI 任務排程自動分配搬運任務，將書籍從「館員上架區」移至「讀者待取區」，有效減少人力需求，並讓書籍流通流程持續運作。
此應用整合達明機器人長年在 AI × Robotics 領域的技術成果，將智慧協作機器人從工業製造推進至教育與文化場域。TM AI Cobot 憑藉其安全的人機互動設計與靈活的 AI 運算能力，讓圖書館能同時兼顧「科技效率」，開創出以人機協作為核心的全新服務型態。
