工研院現觀科攜手合作 打造屬於台灣的 6G 網路 AI 系統

輝達斥資十億投資諾基亞，旨在將 AI 導入 6G 網路世代，擴張 AI 版圖。而台灣也緊隨其後，由工研院攜手現觀科打造屬於台灣的 6G 網路 AI 系統，推動新世代網路技術，讓基地台也具備自我思考能力，自行優化各項參數，成為「自適應網路」。

隨著網路功能越來越複雜，新一代的 6G網路開始追求intent based network（意圖式網路），也就是讓網路具有自主性，能夠根據不同情況做出最適當的決策。目前電信商在設備調校上都需要工作人員手動進行，如基地台的功率、天線角度、基地台系統開關等參數，都是人為調整，但在未來的時代，電信商希望AI能夠讓基地台能夠自主調校。

目前基地台都還是CPU作為主要控制晶片，輝達投資諾基亞就是為了透過其多年深耕基地台的實力，推動將CPU改為GPU，讓基地台能夠自行搜集數據並進行分析，進而自我優化。而要達到這個效果，除了晶片的更動外，還需要有相對應的模型進行搭配，而現觀科經過多年努力，早已建構出自有的機器學習、深度學習模型，再搭配上大語言模型，讓系統能與工程師進行對話，專屬於現觀科的6G 網路AI系統就此成形。

除了自適應網路外，6G網路還有一個重大突破方向，那就是通感融合（sensor fusion)。以往基地台的唯一功用就是傳輸資料，但如今已有人開始嘗試利用電波來辨認物體形狀，也就是在傳輸資料的同時，基地台也能透過電波觀測周遭事物的形體，可以將其應用在安保領域上。