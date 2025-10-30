快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

AI幫忙改作文！15秒完成評分少誤差

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】老師以後改作文AI協助批改，且能不上雲端使用！教育部與學者蔡宗翰、曾守仁，還有中華電信與高通合作，開發出「Write AI」作文批改系統，讓一份作文的批改時間可從5到7分鐘縮短到15秒。蔡宗翰笑說，AI並不是要取代老師，而是讓老師減壓，且學生也能獲得客觀評分，避免人為太多因素干擾。

提升老師批改效率

此外，高通與中華電信也將捐助各級學校共100台搭載高通先進處理器的AI PC。中央大學教授蔡宗翰表示，學生希望能把作文寫好，但多練習老師就要多改，在教學任務繁重下，不見得能協助學生批改，因此希望將台灣的AI模型應用在批改作文。他強調，AI的評測不是要取代老師，而是輔助老師批改提升效率。

「老師改太多作文很累，且評分標準可能不一！」蔡宗翰說，團隊透過人工的1萬多份作文，加上大量的批改資料餵給演算法，讓AI模型試改學測作文，滿分25分，AI與老師的評分差距誤差不到2分。系統將會以「內容」、「結構」、「語言」、「表達」與「創意」等5個面向進行量化評分與質性評語。

可單機在校改作文

蔡宗翰說明，AI系統還可以協助老師找出佳句鼓勵學生，而且批改有統一標準，同時將原本5到7分鐘的批改時間，縮短到15秒。另外，原本系統要透過國網中心的算力協助運作，但感謝高通的協助下，可以在學校遠端直接批改，且若有學生不想要上傳作品與個資，也可以設定不用上傳。另外，也可記錄全班分數，讓老師對學生狀況一目了然。

暨南大學教授曾守仁指出，演算法需要的批改資料，是由團隊的教授改完後上傳，且未來老師與AI的批改意見有超過7分的落差，可以將作品上傳到系統給團隊教授批改，再進行平均計算。教育部次長劉國偉笑說，以前改作文都說要「起承轉合」，但定義並不清楚，若透過AI能讓老師改得更容易，學生也能更有效學習。

【更多精采內容，詳見

老師 AI 作文

延伸閱讀

遊客伸手進恐龍模型口中被卡住…陸博物館切割模型救人籲理性觀展

15秒就能改一篇！教育部Write AI系統助力評閱高中作文 提升審閱效率

開源第1、超越DeepSeek…中國模型MiniMax居全球前5暴紅

吳志中：台灣總統直選 展現民主在華人社會可行性

相關新聞

支援繁中！OpenAI 宣布台灣為 Sora 亞洲首發市場

OpenAI 30日正式在台灣推出 Sora app，這是其以Sora 2模型開發的先進行動App，為新世代 AI 影片...

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局29日首度證實，台積電向管理局作租地簡...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日...

陸反內捲奏效 太陽能模組價止跌

國內太陽能模組廠元晶、茂迪均看好明年海外市場前景，針對電池、模組價格方面，業者認為，在陸系光電大廠反內捲奏效下，價格很可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。