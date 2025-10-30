AI幫忙改作文！15秒完成評分少誤差

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】老師以後改作文有AI協助批改，且能不上雲端使用！教育部與學者蔡宗翰、曾守仁，還有中華電信與高通合作，開發出「Write AI」作文批改系統，讓一份作文的批改時間可從5到7分鐘縮短到15秒。蔡宗翰笑說，AI並不是要取代老師，而是讓老師減壓，且學生也能獲得客觀評分，避免人為太多因素干擾。

提升老師批改效率

此外，高通與中華電信也將捐助各級學校共100台搭載高通先進處理器的AI PC。中央大學教授蔡宗翰表示，學生希望能把作文寫好，但多練習老師就要多改，在教學任務繁重下，不見得能協助學生批改，因此希望將台灣的AI模型應用在批改作文。他強調，AI的評測不是要取代老師，而是輔助老師批改提升效率。

「老師改太多作文很累，且評分標準可能不一！」蔡宗翰說，團隊透過人工的1萬多份作文，加上大量的批改資料餵給演算法，讓AI模型試改學測作文，滿分25分，AI與老師的評分差距誤差不到2分。系統將會以「內容」、「結構」、「語言」、「表達」與「創意」等5個面向進行量化評分與質性評語。

可單機在校改作文

蔡宗翰說明，AI系統還可以協助老師找出佳句鼓勵學生，而且批改有統一標準，同時將原本5到7分鐘的批改時間，縮短到15秒。另外，原本系統要透過國網中心的算力協助運作，但感謝高通的協助下，可以在學校遠端直接批改，且若有學生不想要上傳作品與個資，也可以設定不用上傳。另外，也可記錄全班分數，讓老師對學生狀況一目了然。

暨南大學教授曾守仁指出，演算法需要的批改資料，是由團隊的教授改完後上傳，且未來老師與AI的批改意見有超過7分的落差，可以將作品上傳到系統給團隊教授批改，再進行平均計算。教育部次長劉國偉笑說，以前改作文都說要「起承轉合」，但定義並不清楚，若透過AI能讓老師改得更容易，學生也能更有效學習。

