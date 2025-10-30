達明打造AI機器人預約自助取書系統 擴教育應用
達明機器人今天表示，整合人工智慧（AI）視覺與智慧協作技術與智慧機械手臂和自走車，協助桃園市青埔圖書館，建置「AI機器人預約自助取書系統」，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，將智慧協作機器人從工業製造推進至教育與文化場域。
達明上午透過新聞稿指出，達明AI Cobot智慧機械手臂與自走車，內建AI視覺辨識與運動控制，可自動辨識書籍位置、動線與放置區域。
達明表示，若圖書館讀者在線上系統完成預約後，AI機械手臂與自走車協同啟動取書任務，將指定書籍自動取出並運送至「讀者待取區」，整個過程全由AI自動完成。
達明指出，圖書館在閉館時段，智慧機械手臂與自走車仍能持續運作，協助館員完成書籍搬運與整理；系統透過AI任務排程自動分配搬運任務，將書籍從「館員上架區」移至「讀者待取區」，可減少人力需求，並讓書籍流通流程持續運作。
