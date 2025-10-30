支援繁中！OpenAI 宣布台灣為 Sora 亞洲首發市場

OpenAI 30日正式在台灣推出 Sora app，這是其以Sora 2模型開發的先進行動App，為新世代 AI 影片創作工具，而台灣被選定為亞洲首批體驗市場，故支援繁體中文，亞洲還有泰國跟越南也同是第一批上市國家。

OpenAI指出，這是因為台灣擁有全亞洲最活躍的創意社群之一，期待能透過 Sora支持台灣創作者開啟新一波創作浪潮。而更早9月時，加拿大跟美國已經上線。透過App版本的Sora可以生成10或15秒影片，專業版可以達25秒。

官方指出，Sora在物理、可控性（controllability）和角色一致性（character consistency）方面表現更出色，因此可以生成引人入勝、栩栩如生的影片，或Remix 其他創作者的作品並重新詮釋，在自訂的 Sora 動態（Sora feed）中探索最新影片。

Sora雖然是AI創意產品，但更具社交感，鼓勵社群導向的創作，最引人矚目是Cameos 功能，他是一個仿真人的動態AI影像。啟用該功能時，用戶得在 App 內錄製一次短影音與聲音，提供自己的真實影像以驗證是「本尊」身分，Sora會捕捉用戶的長相與聲音，製作AI人物，用戶可以設定偏好，比方總是戴項鍊出場，或永遠微笑等等……。

Cameos可以投射人物到任何場景，用戶也可以用提示詞要求AI提供想場場景，關鍵是，避免衍生問題，該功能獨有的「個人控制權」讓使用者對其肖像擁有完全的控制權，舉例來說，可以決定誰可以使用「動態肖像」，只有自己」、限定朋友、或任何人都可以拿去創作。

更有趣是，OpenAI預告未來有「角色客串 Cameo」功能，可以是動畫角色或寵物入鏡。看到其他人的影片，利用Remix 功能就能使用自然語言描述想對影片進行的更改。不過由於名稱跟Cameo雷同，雙方正引爆一場官司大戰。

Sora 更傾向希望用戶在其上創作影片，而不是滑手機消費內容，官方指出，網頁應用程式 Sora.com 會繼續提供，同時也會推出 API，供開發者直接存取模型。

基於安全管理，內容上也會嚴禁裸露及傷害虐待等主題，確保不誤導內容真實性，Sora App影片都會有浮水印，也有不可見浮水印以利追蹤來源。

對於未來是否可能因Sora衍生犯罪或假新聞等爭議，OpenAI表示，會盡力負責任的引導AI時代，也建立許多防護措施，如上述所言的浮水印宣告，他們認為Sora是創作放大器，讓社會有機會瞭解AI未來可能方向，提前展開注意。