GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵ＡＩ運算趨勢向5G、6G核心基礎設施延伸。他也將與美國能源部合作建造七台新的ＡＩ超級電腦系統，並計畫與Uber合推十萬輛自駕車隊。

長期分析半導體地緣政治的專家分析，黃仁勳選在美國政治中心宣布未來布局，不只是技術產品或商業合作那麼簡單，而是科技、產業、生態、國家戰略多重交織的一次宣示。

專家指出，黃仁勳向全球做此重大宣布，很明顯凸顯輝達正朝向「國家級戰略夥伴」轉型，並從單純硬體供應商走向「系統＋基礎設施＋生態平台」提供者。

輝達 北士科

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G

全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...

