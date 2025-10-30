GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」

輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵ＡＩ運算趨勢向5G、6G核心基礎設施延伸。他也將與美國能源部合作建造七台新的ＡＩ超級電腦系統，並計畫與Uber合推十萬輛自駕車隊。

長期分析半導體地緣政治的專家分析，黃仁勳選在美國政治中心宣布未來布局，不只是技術產品或商業合作那麼簡單，而是科技、產業、生態、國家戰略多重交織的一次宣示。

專家指出，黃仁勳向全球做此重大宣布，很明顯凸顯輝達正朝向「國家級戰略夥伴」轉型，並從單純硬體供應商走向「系統＋基礎設施＋生態平台」提供者。