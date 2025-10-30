快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／AI十字路口 總體規畫刻不容緩

聯合報／ 記者馬瑞璿

在ＡＩ時代，「機器人」會取代「人」，完成許多例行工作，看起來可能會讓很多人失業，但換個角度看，在全球多國邁入超高齡化社會的現在，用ＡＩ來填補缺失的人力，也許會是一種做法。

就如同英國作家狄更斯在小說「雙城記」所說，這是「最壞的時代，也是最好的時代」，能不能找到產業發展、勞動力市場的最適解方，將會是政府最迫切需要思考的課題。

二○二五年，對於許多國家來說，都如同站在關鍵的十字路口。從對外經貿來看，美國川普政府提出的對等關稅，讓全球各國政府猝不及防，這不僅牽動出口、外匯、關稅，還有產業供應鏈變化，與此同時，ＡＩ技術發展快速，攸關經貿發展競爭力，以及國內人口就業、攬才政策變化。

特別是邁入超高齡化的國家，例如日本、德國、法國、台灣等。對這些國家而言，外有關稅問題，內部還得考慮勞力市場結構性問題，除了中高齡者很難二度就業，許多基礎例行工作，恐將因被ＡＩ取代而關閉職缺，使得年輕人一畢業就面臨失業問題。

很多人都說，未來的社會，也可能有ＡＩ相應而生的工作。不過，人力資源專家認為，這些ＡＩ新工作機會預計還要三到五年才會誕生，在這段空窗期裡，失業的上班族、還沒上班就失業的社會新鮮人，數量之大，不僅勞動市場很難全數吸納，甚至可能讓勞動市場瞬間緊縮。

但是，企業主可能更希望使用機器人來填補人力，因為機器人不會抱怨工時過長、更不會有工作情緒，且不需要給付勞保、勞退、健保費用，機器人售價雖高，但考量勞動費用支出與許多無形的勞動成本，這讓許多老闆寧願砸大錢去買機器人。

正因為意識到ＡＩ可能帶來的勞動力市場難題，歐美有些國家考慮要收機器人稅，希望透過收稅，補貼勞動失業人口，以免造成新的社會問題。

站在ＡＩ科技高度發展、少子化缺工的現在，台灣政府本來就得面對勞動力市場結構性的大難題，加之川普對等關稅強力吸引台積電、電子五哥等關鍵製造大廠赴美投資，不少優秀人才逐漸走向海外市場。

台灣政府應該對整體產業發展、勞動力市場做個總檢討，未來究竟該以何種產業為重、該如何培育自己的人才，還是加強延攬國際人才，都應該做總體性規畫，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，才有機會在ＡＩ時代中，站穩腳跟，奠定更強的國家競爭力。

AI 機器人

延伸閱讀

川李會 同意南韓需發展核潛艦

本勞有望加薪2000元！ 勞長洪申翰：引進外籍中階技術人員新制明揭曉

川普關稅戰攪亂全球貿易 川習會後可能會有3種情境

美中繞大圈 回到貿戰前局勢 仍在稀土、黃豆、關稅拉鋸

相關新聞

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」

輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵...

黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G

全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。