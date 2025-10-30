觀察站／AI十字路口 總體規畫刻不容緩

在ＡＩ時代，「機器人」會取代「人」，完成許多例行工作，看起來可能會讓很多人失業，但換個角度看，在全球多國邁入超高齡化社會的現在，用ＡＩ來填補缺失的人力，也許會是一種做法。

就如同英國作家狄更斯在小說「雙城記」所說，這是「最壞的時代，也是最好的時代」，能不能找到產業發展、勞動力市場的最適解方，將會是政府最迫切需要思考的課題。

二○二五年，對於許多國家來說，都如同站在關鍵的十字路口。從對外經貿來看，美國川普政府提出的對等關稅，讓全球各國政府猝不及防，這不僅牽動出口、外匯、關稅，還有產業供應鏈變化，與此同時，ＡＩ技術發展快速，攸關經貿發展競爭力，以及國內人口就業、攬才政策變化。

特別是邁入超高齡化的國家，例如日本、德國、法國、台灣等。對這些國家而言，外有關稅問題，內部還得考慮勞力市場結構性問題，除了中高齡者很難二度就業，許多基礎例行工作，恐將因被ＡＩ取代而關閉職缺，使得年輕人一畢業就面臨失業問題。

很多人都說，未來的社會，也可能有ＡＩ相應而生的工作。不過，人力資源專家認為，這些ＡＩ新工作機會預計還要三到五年才會誕生，在這段空窗期裡，失業的上班族、還沒上班就失業的社會新鮮人，數量之大，不僅勞動市場很難全數吸納，甚至可能讓勞動市場瞬間緊縮。

但是，企業主可能更希望使用機器人來填補人力，因為機器人不會抱怨工時過長、更不會有工作情緒，且不需要給付勞保、勞退、健保費用，機器人售價雖高，但考量勞動費用支出與許多無形的勞動成本，這讓許多老闆寧願砸大錢去買機器人。

正因為意識到ＡＩ可能帶來的勞動力市場難題，歐美有些國家考慮要收機器人稅，希望透過收稅，補貼勞動失業人口，以免造成新的社會問題。

站在ＡＩ科技高度發展、少子化缺工的現在，台灣政府本來就得面對勞動力市場結構性的大難題，加之川普對等關稅強力吸引台積電、電子五哥等關鍵製造大廠赴美投資，不少優秀人才逐漸走向海外市場。

台灣政府應該對整體產業發展、勞動力市場做個總檢討，未來究竟該以何種產業為重、該如何培育自己的人才，還是加強延攬國際人才，都應該做總體性規畫，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，才有機會在ＡＩ時代中，站穩腳跟，奠定更強的國家競爭力。