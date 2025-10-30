快訊

大財經／日月光副總：懂AI的人將成企業核心競爭力

聯合報／ 記者簡永祥／專題報導
日月光人力資源副總經理李叔霞。圖／日月光提供
ＡＩ浪潮席捲全球，企業競爭力的核心不再只是技術與資本，而是「懂ＡＩ的人」。日月光人力資源副總經理李叔霞近年多次在公開場合談論ＡＩ人才的挑戰與契機，道出企業對「懂ＡＩ人才」的迫切需求。

李叔霞並道出ＡＩ人才在半導體廠重要性愈來愈高。她舉現今半導體產業的事實是：ＡＩ時代的競爭，不只是誰擁有最多晶圓廠，而是誰擁有最靈活的腦袋。當ＡＩ讓工程師的生產力翻倍，也讓人才的價值重分配。

李叔霞認為，ＡＩ並非只屬於工程師的技術，而是一種跨領域能力。「一位具備ＡＩ能力的工程師，等於五位一般工程師。」李叔霞道出ＡＩ人才的重要性。她指出，ＡＩ的運用早已超出製造現場，也滲透到採購、人資與管理決策中。對企業而言，這代表人才不僅要懂機器，也要懂資料、懂人，能用ＡＩ解決跨部門問題。

在她看來，ＡＩ人才的培養必須從「跨域」出發。她提出三個關鍵：國際跨域、性別跨域、ＥＳＧ跨域。國際跨域意味台灣要吸引外籍專才，建立多文化工作場域；性別跨域強調科技產業需打破男性主導的結構，鼓勵更多女性投入ＡＩ與工程領域；而ＥＳＧ跨域則提醒企業，ＡＩ不只是效率工具，也應回應永續與倫理挑戰。

不過，李叔霞也坦言，目前台灣教育體系與產業需求之間仍存在落差。日月光新進員工中約六至七成是應屆畢業生，她認為「企業找不到人，學校卻還沒教會人」的情況相當普遍。因此日月光近年與多所大學合作捐贈實驗設備、開設產學專班、舉辦高中夏令營，藉此讓年輕世代提早接觸半導體與ＡＩ應用。

少子化則是她關心的另一個結構性危機。她形容人才市場是一條「生態鏈」，每一層的缺口都會影響整體競爭力。兵役縮短、青年人口減少，意味著企業不能等畢業生出社會才找人，要提前進入校園布局，甚至協助學校設計課程。

她認為，ＡＩ人才的問題，最終不是「缺人」，而是「缺能讓人願意留下的地方」。

AI 工程師

