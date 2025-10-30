大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢
美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關人才是否有一套大策略，企業對ＡＩ人才需求又是否有全新思維邏輯？攸關台灣未來的競爭力。
國發會喊出的ＡＩ十大建設計畫中，人才培育原本訂出二○四○年要達五十萬名ＡＩ人才，後來進而加碼至一百萬名，在顧問會議建議下，將「百萬名」又上修為「千萬名」ＡＩ人才，並擴大範圍至「會使用ＡＩ工具的人才」。官方數字愈喊愈多，這些真是台灣所需，又真能培養出這麼多人才嗎？
ＡＩ人才 亞太短缺最嚴重
世界經濟論壇在今年出具的「未來就業報告」中指出，大數據、人工智慧是未來成長最為快速的職缺，其中，「大數據專家」需求量最大，這意味著，能夠建構、管理ＡＩ系統並從海量資料中萃取洞察見解的專業人員職缺，需求迫切。
亞洲科技人才管理公司Second Talent今年九月的最新研究數據顯示，全球ＡＩ人才嚴重短缺，ＡＩ職缺超過一百六十萬個，但符合需求的人才僅有五十一點八萬人。現階段中，以北美開出的平均薪資最高，年薪約為廿八點五萬美元。
美國印度 相關技能最普及
英國科技數據研究機構Zeki Data今年九月公布的報告點明，長期以來，各國政府都希望可留下本國培養的頂尖ＡＩ人才，無奈最後總是被美國高薪挖走，但隨著關稅戰重塑供應鏈，這也讓各國政府加倍端出新政策留才。
Zeki Data統計二○一九至二○二四年移居美國的頂尖ＡＩ人才來源國，發現印度工程師人數最多、突破萬人，人數遙遙領先其他國家；但過去兩年來，包含加拿大、英國、印度都端出ＡＩ攬才政策，英國政府更在政府內部組建獵才團隊，招募頂尖ＡＩ科學家、工程師。
全球ＡＩ搶奪戰已然開打，回頭來看台灣目前招募的ＡＩ人才類型，台灣人力資本執行長晉麗明給出答案，「台灣本身招募的都還是ＡＩ應用工程師」。
台灣徵才 目前以應用為主
他指出，台灣以代工生產製造為主，「對台灣企業主來說，主要希望用ＡＩ改進商業模式，大部分公司把ＡＩ放在應用面，用來改善工作效率、庫存管理、提升良率」。
只是，ＡＩ、軟體工程師遠遠不夠。國際人才服務及延攬中心（Talent Taiwan）執行長廖炳坤指出，「ＡＩ與半導體動輒幾千人的人才需求規模，台灣僅靠本土培養根本不足，需要引進國際人才」。
廖炳坤說，「不少印度學生會來台就讀碩博士，畢業後，他們會直接進入台灣的國際企業工作」。不過，ＡＩ人才需求大增，台灣不少企業主也從國外召募矽光子、量子科技研究人才。
但ＡＩ時代，台灣不能因應新時代找出全新機會嗎？Google前台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰給出不一樣的答案。
簡立峰指出，ＡＩ時代人才是分流的，美國人才做基礎模型，台灣人才則是以應用為導向。但他認為，「台灣應該要把這兩個加起來試試看」，「台積電現在都已往外走了，所謂的台灣概念應該要擴大，台灣的國家實力已不只是在島上了」。台灣應用全球營運概念來做思考，「現在台灣企業在美國海外的生產製造基地也建構起來，又是硬體領先企業，資源也豐富，可在那邊擴展更多美國半導體人才」。與此同時，台灣企業延攬人才時，也該思考如何吸納軟體研發、ＡＩ研究型人才，才能在全新賽道找出新獲利方程式。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言