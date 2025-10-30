輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海（2317）、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進行開發和部署，加速實現自駕計程車（Robotaxi）服務落地目標。

此次四方合作中，鴻海提供硬體和整合專業知識；輝達的DRIVE AGX Thor 和 DRIVE AV軟體，提供先進AI運算；Stellantis提供車輛平台；Uber擁有龐大的全球網路。藉由四家公司的優勢，形成強大的聯盟，推進自動駕駛。

Stellantis規劃2028年啟動量產Robotaxi，初期將由Uber在美國實地測試，首批部署規模約5,000輛，待測試結果穩定後，再陸續拓展至全球其他市場。

鴻海董事長劉揚偉表示，自動駕駛是鴻海電動車計畫的策略重點。輝達、Stellantis和Uber之間的戰略合作夥伴關係和優勢，加速Level 4機器人出租車技術的部署，鴻海提供高效運算（HPC）、傳感器集成，以實現全球推廣」。

輝達執行長黃仁勳表示，Level 4自動駕駛不僅是汽車產業的里程碑，更是AI能力的飛躍。車輛變成一個機器人，一個以超人的精度看到、感知、計劃和駕駛的機器人。通過將Stellantis的全球規模與輝達DRIVE和鴻海的系統集成相結合，我們正在創建一種新型的專用機器人出租車車隊—讓每個人都能更安全、更方便、更實惠地進行交通。

