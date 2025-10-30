輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地
輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海（2317）、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進行開發和部署，加速實現自駕計程車（Robotaxi）服務落地目標。
此次四方合作中，鴻海提供硬體和整合專業知識；輝達的DRIVE AGX Thor 和 DRIVE AV軟體，提供先進AI運算；Stellantis提供車輛平台；Uber擁有龐大的全球網路。藉由四家公司的優勢，形成強大的聯盟，推進自動駕駛。
Stellantis規劃2028年啟動量產Robotaxi，初期將由Uber在美國實地測試，首批部署規模約5,000輛，待測試結果穩定後，再陸續拓展至全球其他市場。
鴻海董事長劉揚偉表示，自動駕駛是鴻海電動車計畫的策略重點。輝達、Stellantis和Uber之間的戰略合作夥伴關係和優勢，加速Level 4機器人出租車技術的部署，鴻海提供高效運算（HPC）、傳感器集成，以實現全球推廣」。
輝達執行長黃仁勳表示，Level 4自動駕駛不僅是汽車產業的里程碑，更是AI能力的飛躍。車輛變成一個機器人，一個以超人的精度看到、感知、計劃和駕駛的機器人。通過將Stellantis的全球規模與輝達DRIVE和鴻海的系統集成相結合，我們正在創建一種新型的專用機器人出租車車隊—讓每個人都能更安全、更方便、更實惠地進行交通。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言