卡位6G 輝達砸300億入股諾基亞 看準電信業行動網路

輝達28日宣布，將以每股6.01美元，取得行動通訊大廠諾基亞約1.66億股新股，持股比重約2.9%，總金額10億美元（逾新台幣300億元），雙方將攜手衝刺下一代行動通訊6G領域，備受市場關注。

輝達與諾基亞聯合聲明顯示，輝達晶片將用於強化諾基亞5G與6G網路軟體運算效能，雙方也將合作在輝達的AI基礎建設中運用諾基亞的資料中心技術。

輝達企業合作案

輝達執行長黃仁勳表示，電信是重要國家基礎設施，更是經濟和安全的數位神經系統，未來AI-RAN將徹底改變電信產業，不僅是跨時代的平台變革，更將使美國能夠重新奪回全球性領導地位。近年諾基亞面臨華為強勁競爭，瓜分全球市占率。

業界分析，輝達與諾基亞合作，除了可以提升AI應用的行動網路效能，並為未來無人機、擴增實境及虛擬實境眼鏡等6G應用做好準備，更重要的雙方攜手布局AI-RAN，並提供分散式邊緣AI推理，為電信供應商開闢新的高成長前沿技術。

業界人士指出，將AI融入行動網路，不僅自動有效管理網路，更將升級行動網路，電信業者將不僅是資料傳輸服務商，更將成為AI分散式處理的工廠，從「傳輸」跨向「AI推理與運算」。

根據分析公司Omdia預測，到2030年，全球AI-RAN市場規模累計估超過2,000億美元。

美國電信業者T-Mobile將與諾基亞、輝達合作，2026年起推動和測試AI-RAN技術。