聽新聞
0:00 / 0:00
輝達下世代Vera Rubin平台亮相
輝達最新GB300 NVL72機架規模系統，採用Blackwell Ultra架構本季甫量產出貨，輝達執行長黃仁勳美東時間28日於GTC DC大會主題演講中預告，下一代Vera Rubin平台將於明年此時或稍早一點投產，並首度在現場亮相實體樣品。
黃仁勳表示，Vera Rubin平台跟九年前輝達交付給OpenAI的超級電腦DGX-1相比，效能提高100倍，並介紹Rubin CPX運算托盤，強調相關產品希望能促進最快的詞元產生速度，且採用「全液冷」方式來散熱，相關機架系統可構成資料中心與未來的AI工廠。
隨著輝達的Vera Rubin平台，與後續平台的功耗恐高達2,000W以上，業界為因應新的散熱挑戰，正戮力開發全新散熱系統微通道水冷板（MLCP），藉此更貼近裸晶，提升散熱效率。預期國內散熱三雄雙鴻、奇鋐與健策因為相關技術與產能領先業界，未來有望受惠最深。
業界人士指出，當前散熱產業正從氣冷走向液冷，預料從GB300開始，全面液冷的時代將正式來臨，也被稱為「冷革命2.0」。但輝達AI新平台Rubin與後續Feynman平台因電晶體數量再次翻倍成長，算力持續大幅升級，也導致功耗同步劇增，瓦數甚至可能達到2,000W至3,000W，屆時傳統水冷板將不敷使用，勢必要採取新的技術因應，MLCP因此開始興起，有望掀起「冷革命3.0」時代來臨。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言