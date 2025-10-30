快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

黃仁勳GTC DC大會發豪語 輝達晶片營收衝5000億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達執行長黃仁勳預告未來幾季AI晶片營收產品可望創造5,000億美元營收。圖／擷自輝達官網
輝達執行長黃仁勳預告未來幾季AI晶片營收產品可望創造5,000億美元營收。圖／擷自輝達官網

輝達28日於華府舉辦GTC DC大會，執行長黃仁勳在開幕演說時，駁斥外界對AI泡沫的疑慮，強調AI產業在去年迎來轉機，AI模型已經變得足夠聰明，且值得付費使用，看好輝達AI晶片後市銷售，預期在接下來五季，輝達產品可望創造5,000億美元（逾新台幣15兆元）營收。

黃仁勳喊出輝達AI晶片後續要大賣5,000億美元，市場驚艷。法人看好，輝達AI晶片出貨旺，主力晶片代工廠台積電受惠最大，鴻海、廣達、緯創等伺服器協力夥伴同步迎來大單。

黃仁勳談話重點
黃仁勳談話重點

黃仁勳表示，Blackwell平台累計銷售與接下來Vera Rubin平台於明年早期銷售，約可達5,000億美元。該公司前一代的Hopper平台，在其產品生命周期內約出貨400萬組，而在前幾季，Blackwell平台產品已出貨600萬組，而且今年還沒結束，接下來明年還有Vera Rubin平台的早期出貨階段，累計達2,000萬顆出貨量，等於會有五倍增加，這是令人難以置信的成長幅度。

黃仁勳強調，AI產業在去年迎來轉機，AI模型已經變得足夠聰明，且值得付費使用。而當人們愈來愈願意付費使用這些AI模型，所需的運算能力也就更多。

同時，當人們開發的應用愈多，輝達CUDA架構的價值也愈高，相關產品的銷售量也增加，而這又會帶動更多開發者願意開發CUDA架構相關應用，形成一個正向循環。

黃仁勳認為，整體AI產業正形成良性循環，現在需要做的就是降低成本，以繼續維持這樣的循環，讓AI更加智慧化，並吸引更多用戶。大家都關切雲端服務供應商（CSP）的資本支出如此龐大，而輝達Grace Blackwell NVL72已經可以出貨，這會使得相關資本支出能投資於提供最佳總體擁有成本 （TCO） 的設備。

黃仁勳在會後接受彭博電視訪問時說：「我不認為我們正處在AI泡沫中。現在各種AI模型都有實際應用，我們在使用這些服務時也樂於付費。」

黃仁勳並提到，現正進行平台轉型，從通用計算轉變為加速運算。如他之前所提，加速計算可以進行資料處理、影像處理、電腦繪圖及各種類型的計算。即使沒有AI，全球雲端服務供應商也會投資於加速技術。

他說，輝達的GPU是唯一能完成所有前述操作及AI的產品，特殊應用IC（ ASIC） 晶片或許能實現AI，但卻無法實現其他功能。

AI 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

川普稱考慮對陸開放Blackwell晶片 輝達盤後大漲市值上攻5兆美元

台積電助引進最先進封測 黃仁勳：台灣是美國戰略夥伴

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

相關新聞

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。