黃仁勳GTC DC大會發豪語 輝達晶片營收衝5000億美元

輝達28日於華府舉辦GTC DC大會，執行長黃仁勳在開幕演說時，駁斥外界對AI泡沫的疑慮，強調AI產業在去年迎來轉機，AI模型已經變得足夠聰明，且值得付費使用，看好輝達AI晶片後市銷售，預期在接下來五季，輝達產品可望創造5,000億美元（逾新台幣15兆元）營收。

黃仁勳喊出輝達AI晶片後續要大賣5,000億美元，市場驚艷。法人看好，輝達AI晶片出貨旺，主力晶片代工廠台積電受惠最大，鴻海、廣達、緯創等伺服器協力夥伴同步迎來大單。

黃仁勳談話重點

黃仁勳表示，Blackwell平台累計銷售與接下來Vera Rubin平台於明年早期銷售，約可達5,000億美元。該公司前一代的Hopper平台，在其產品生命周期內約出貨400萬組，而在前幾季，Blackwell平台產品已出貨600萬組，而且今年還沒結束，接下來明年還有Vera Rubin平台的早期出貨階段，累計達2,000萬顆出貨量，等於會有五倍增加，這是令人難以置信的成長幅度。

黃仁勳強調，AI產業在去年迎來轉機，AI模型已經變得足夠聰明，且值得付費使用。而當人們愈來愈願意付費使用這些AI模型，所需的運算能力也就更多。

同時，當人們開發的應用愈多，輝達CUDA架構的價值也愈高，相關產品的銷售量也增加，而這又會帶動更多開發者願意開發CUDA架構相關應用，形成一個正向循環。

黃仁勳認為，整體AI產業正形成良性循環，現在需要做的就是降低成本，以繼續維持這樣的循環，讓AI更加智慧化，並吸引更多用戶。大家都關切雲端服務供應商（CSP）的資本支出如此龐大，而輝達Grace Blackwell NVL72已經可以出貨，這會使得相關資本支出能投資於提供最佳總體擁有成本 （TCO） 的設備。

黃仁勳在會後接受彭博電視訪問時說：「我不認為我們正處在AI泡沫中。現在各種AI模型都有實際應用，我們在使用這些服務時也樂於付費。」

黃仁勳並提到，現正進行平台轉型，從通用計算轉變為加速運算。如他之前所提，加速計算可以進行資料處理、影像處理、電腦繪圖及各種類型的計算。即使沒有AI，全球雲端服務供應商也會投資於加速技術。

他說，輝達的GPU是唯一能完成所有前述操作及AI的產品，特殊應用IC（ ASIC） 晶片或許能實現AI，但卻無法實現其他功能。