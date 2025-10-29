台達電併日商 衝刺半導體 提供集團更全面設備電源方案

台達電（2308）昨（29）日宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.，以總金額50.24億日圓（約新台幣10.34億元），收購日商Noda RF Technologies Co., Ltd.（NRF）90.23%股權，加上原持有NRF股份，交易完成後，台達電將持有NRF全數股權。

這是台達電繼今年6月以上限7,178萬美元（約新台幣21.46億元），收購生技廠ACT Genomics Holdings Company Limited（行動基因）最多1.77億股後，時隔僅四個月，再度出手併購，這次瞄準跨國半導體布局。

台達電表示，NRF為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統（RF system），在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色。

台達電強調，此次交易將有助集團提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。台達電並未揭露何時完成這樁跨國併購案，強調本案完成取決於合約約定的先決條件是否成就，包括取得相關政府主管機關核准。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，半導體是推動全球科技發展的基石，身為電源管理的領導廠商，台達電在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源。NRF是射頻電源的專家，和台達電的技術相輔相成，過去合作已為雙方奠定絕佳默契。

鄭平預期，若這次收購NRF順利，將能強化台達電產品組合，並在技術研發、業務拓展等領域發揮更好的綜效，共同為全球半導體設備客戶提供更強而有力的支援。

NRF社長野田和利表示，NRF致力發展射頻電源系統，產品在半導體設備及推動產業數位化進程中扮演不可或缺的角色。期待這次收購案完成後，能為半導體應用創造更多價值。