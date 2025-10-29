快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

台達電併日商 衝刺半導體 提供集團更全面設備電源方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董座鄭平。聯合報系資料照
台達電董座鄭平。聯合報系資料照

台達電（2308）昨（29）日宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.，以總金額50.24億日圓（約新台幣10.34億元），收購日商Noda RF Technologies Co., Ltd.（NRF）90.23%股權，加上原持有NRF股份，交易完成後，台達電將持有NRF全數股權。

這是台達電繼今年6月以上限7,178萬美元（約新台幣21.46億元），收購生技廠ACT Genomics Holdings Company Limited（行動基因）最多1.77億股後，時隔僅四個月，再度出手併購，這次瞄準跨國半導體布局。

台達電表示，NRF為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統（RF system），在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色。

台達電強調，此次交易將有助集團提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。台達電並未揭露何時完成這樁跨國併購案，強調本案完成取決於合約約定的先決條件是否成就，包括取得相關政府主管機關核准。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，半導體是推動全球科技發展的基石，身為電源管理的領導廠商，台達電在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源。NRF是射頻電源的專家，和台達電的技術相輔相成，過去合作已為雙方奠定絕佳默契。

鄭平預期，若這次收購NRF順利，將能強化台達電產品組合，並在技術研發、業務拓展等領域發揮更好的綜效，共同為全球半導體設備客戶提供更強而有力的支援。

NRF社長野田和利表示，NRF致力發展射頻電源系統，產品在半導體設備及推動產業數位化進程中扮演不可或缺的角色。期待這次收購案完成後，能為半導體應用創造更多價值。

台達電 半導體 新台幣

延伸閱讀

光寶科財報／前三季 EPS 4.94元 第3季獲利及毛利率創新高

台達電、光寶科 獲力挺

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

光寶、台達電、貿聯-KY 及富世達價量齊揚 外資這麼說

相關新聞

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。