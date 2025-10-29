快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

台達電上季財報亮眼 寫五紀錄

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（29）日公布第3季財報，單季營業淨利248.08億元，營益率16.5%；稅後純益186.05億元，季增33%，年增50.78%，每股純益7.16元。

台達電上季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高。

據台達電的財務資訊，第3季毛利率34.87%，季減0.64個百分點，年減0.06個百分點；前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。台達電今（30）日將開法說會。

台達電全力衝刺AI商機，昨天並在台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）以「賦能永續 引領未來」為主題，大秀旗下能源解決方案與服務相關量能，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋AI資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務。

AI推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達電首度公開的「AI資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，確保電力品質。

台達電 AI

延伸閱讀

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI新藍海 四強出列

台達電、光寶科 獲力挺

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

相關新聞

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。