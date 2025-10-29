台達電上季財報亮眼 寫五紀錄

台達電（2308）昨（29）日公布第3季財報，單季營業淨利248.08億元，營益率16.5%；稅後純益186.05億元，季增33%，年增50.78%，每股純益7.16元。

台達電上季營收、營業淨利、營益率、稅後純益、每股純益等五大財務指標同創新高。

據台達電的財務資訊，第3季毛利率34.87%，季減0.64個百分點，年減0.06個百分點；前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。台達電今（30）日將開法說會。

台達電全力衝刺AI商機，昨天並在台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）以「賦能永續 引領未來」為主題，大秀旗下能源解決方案與服務相關量能，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋AI資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務。

AI推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達電首度公開的「AI資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，確保電力品質。