台積中科新廠 改1.4奈米製程

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日向中科管理局申報開工後，中科管理局昨（29）日證實，台積電向管理局作租地簡報時，確定由原規劃的2奈米製程，更改為更先進的1.4奈米製程，首波基樁工程預計11月5日動工，2028年下半年量產。

中科管理局指出，台積電申報開工，管理局也正式核發第一期三張建照，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠（半導體製造廠）及辦公大樓。中科管理局表示，中科二期園區擴建計畫，有關滯洪池等水保公共工程已完工，並點交給台積電，而台積電已完成廠房基樁等工程招標，預計11月5日開工。據指出，台積電中科廠已完成動工前的祈福儀式，11月5日基樁工程人員進駐。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠將在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。供應鍵透露，中科1.4奈米廠的量產壓力非常大。美國基於分散地緣風險，對2奈米製程的需求有急迫性，根據經濟部投審會對半導體產業海外投資的「N-1規範」，必須台灣最先進製程量產後，美國廠才能展開下一世代製程。

據了解，美國要求台積電美國廠加速2奈米及1.6奈米製程量產時程，向前推進至2027年；這迫使台積必須加快高雄廠1.6奈米及中科廠1.4奈米的建廠時程。

台積電 中科 奈米

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關...

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產…

太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日...

