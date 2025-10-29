台積中科新廠 改1.4奈米製程

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日向中科管理局申報開工後，中科管理局昨（29）日證實，台積電向管理局作租地簡報時，確定由原規劃的2奈米製程，更改為更先進的1.4奈米製程，首波基樁工程預計11月5日動工，2028年下半年量產。

中科管理局指出，台積電申報開工，管理局也正式核發第一期三張建照，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠（半導體製造廠）及辦公大樓。中科管理局表示，中科二期園區擴建計畫，有關滯洪池等水保公共工程已完工，並點交給台積電，而台積電已完成廠房基樁等工程招標，預計11月5日開工。據指出，台積電中科廠已完成動工前的祈福儀式，11月5日基樁工程人員進駐。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠將在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。供應鍵透露，中科1.4奈米廠的量產壓力非常大。美國基於分散地緣風險，對2奈米製程的需求有急迫性，根據經濟部投審會對半導體產業海外投資的「N-1規範」，必須台灣最先進製程量產後，美國廠才能展開下一世代製程。

據了解，美國要求台積電美國廠加速2奈米及1.6奈米製程量產時程，向前推進至2027年；這迫使台積必須加快高雄廠1.6奈米及中科廠1.4奈米的建廠時程。