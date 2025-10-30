陸反內捲奏效 太陽能模組價止跌
國內太陽能模組廠元晶（6443）、茂迪均看好明年海外市場前景，針對電池、模組價格方面，業者認為，在陸系光電大廠反內捲奏效下，價格很可能止跌回升，有助於產業發展重回正軌。
由於中國大陸今年以來持續進行「反內捲」（意指反惡性競爭）、自律等方式進行減產，藉此穩定上矽晶圓與電池價格，因此讓下游模組報價能止穩，達到產業正向循環的目標。
根據大陸光伏行業協會統計，大陸所生產的多晶矽、矽片、電池片和模組，在全球市占率分別為76％、96％、83％和70％；換言之，陸企幾乎壟斷全球太陽能上、下游。然而，近年來大陸太陽能產業毫無節制的擴產，導致上游價格崩盤，影響下游產業發展，如今總算迎來官方正視，透過整改與「反內捲」，預料矽晶圓、電池以及模組的價格將會有所支撐，流血砍價的競爭亦有望暫時告一段落。
