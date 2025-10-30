太陽能雙雄喊明年是好年 元晶迎轉單 茂迪日本搶市有成

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
太陽能示意圖。美聯社
台灣能源界年度盛會台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）昨（29）日盛大開展，太陽能雙雄元晶（6443）、茂迪在大展第一天同步報喜，看好隨著美國、日本市場需求大開，明年將是個好年，其中，元晶將拿下美國當地大單，茂迪則在日本搶市有成。

元晶指出，即便川普政府對潔淨能源相對不友善，美國明年太陽能光電裝置量仍可望逾30GW（10億瓦），但美國當地自製產能僅2GW，高達超過20GW的供給缺口必須仰賴進口，商機龐大。

元晶分析，過往美國的太陽能電池供應缺口大多仰賴東南亞供應鏈，隨著美國對東南亞祭出高關稅嚴防陸企洗產地，許多美國太陽能業者已轉向尋求台灣廠商合作，元晶已接獲許多美系客戶上門洽談，並已有多家正在驗證中，最快明年初就將電池出貨到美國。

據了解，美國先前頒布的外國關切確實體（Foreign Entity of Concern，FEOC）法令即將在明年1月1日正式生效，凡是有陸資背景或者被陸資實質控制的太陽能光電企業，均不得出貨至美國，而台廠則有望迎接轉單效益。

茂迪則在日本市場攻城掠地有成，公司透露，今年已順利取得日系客戶屋頂型太陽能產品訂單，預估將一路出貨到明年全年度，明年海外市場營收比重超過七成，主要貢獻則來自日本、歐洲與東南亞；其中，又以日本市場貢獻最大。

茂迪指出，台灣製造業若僅靠標準品搶市，很難與紅色供應鏈競爭，因此公司持續走「差異化」路線，透過技術與應用創新來開拓新市場，目前公司已成功開發出防眩光太陽能板、勻光式透光模組與防冰雹的可彎曲模組，其中，採用獨家防眩技術，總反射率低於1%，有效降低鏡面反射與光害風險，特別適用於機場、公路、鐵路與住宅區等光敏感場域。

