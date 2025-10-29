快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中科管理局證實，台積電中科新廠為1.4奈米製程；圖為台積電中科新廠基地。聯合報系資料照
中科管理局證實，台積電中科新廠為1.4奈米製程；圖為台積電中科新廠基地。聯合報系資料照

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局29日首度證實，台積電向管理局作租地簡報時，確定已由原規劃的2奈米製程，更改為更先進的1.4奈米製程，首波基樁工程預計11月5日動工，2028年下半年實現量產。

中科管理局指出，台積電向中科管理局申報開工，管理局也正式核發第一期3張建照，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠半導體製造廠）及辦公大樓。

中科管理局表示，中科二期園區擴建計畫，有關滯洪池等水保公共工程已經完工，並點交給台積電，而台積電也已完成廠房基樁等工程招標，預計11月5日開工，後續建廠發包作業正如火如荼展開。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立4座廠房，首座廠將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

未來中科4座廠房量產，將是全球最大的AI結合高效能運算（HPC）晶片生產基地，初期投資金額預估將達460億美元（約新台幣1.5兆元），員工數則在8,000至1萬人。

台積電 中科 晶圓廠 奈米 半導體 AI

延伸閱讀

輝達、台積電ADR領軍 台指期夜盤再創28,525點歷史新高

股市菜鳥「驚天一按」台積電1400元下單100張 財神上門被她送走

台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

台積電收1505元創天價 還有這4檔千金股收盤也齊寫歷史新高

相關新聞

皮衣男神秘嘉賓？張忠謀夫婦確定出席 傳黃仁勳也受邀台積電運動會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳素來酷愛穿太太Lori添購的皮衣而被網友封為「皮衣男」，最新市場傳出，台積電（2330）...

中科管理局證實！台積電新廠為1.4奈米製程 2028下半年量產

台積電（2330）中科二期園區新廠本月17日正式向中科管理局申報開工後，中科管理局29日首度證實，台積電向管理局作租地簡...

化解社會疑慮元晶推全台最強抗風太陽能模組 籲政府列國家標準

元晶太陽能（6443）在2025年智慧能源周推出打破全球太陽能模組最高抗颱紀錄的全新產品，該產品通過測試可以抵抗17級颱...

台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028...

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家...

科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。