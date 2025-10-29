快訊

化解社會疑慮元晶推全台最強抗風太陽能模組 籲政府列國家標準

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
元晶在今年的智慧能源周推出全台最強抗風太陽能模組，並呼籲政府要求進口模組全面提列抗風壓標準。記者簡永祥／攝影
元晶在今年的智慧能源周推出全台最強抗風太陽能模組，並呼籲政府要求進口模組全面提列抗風壓標準。記者簡永祥／攝影

元晶太陽能（6443）在2025年智慧能源周推出打破全球太陽能模組最高抗颱紀錄的全新產品，該產品通過測試可以抵抗17級颱風。以「笑傲十七，業界第一」引領台灣太陽光電市場在大環境逆風中持續前進，元晶這項產品也成為台製太陽能模組最耐風壓產品，籲請政府要求太陽能電廠全面提升在台裝置太陽能模組抗風壓係數。

元晶表示，有鑑於今年7月丹納斯颱風造成眾多太陽能發電廠的損害，公司研發團隊在不改變模組高度外觀，專注在結構設計加強的情況下，經過反覆設計與測試，終於成功提升量產模組的抗壓力到破世界紀錄的7300/5500 PA(正面/背面），換算成颱風風力是17級陣風。在全世界的太陽能應用上，這樣的抗颱風能力是前所未有的最高水準，可算是太陽能產業的台灣之光。

元晶也了解到台灣社會大眾對於太陽能電廠無毒無汙染的高標準期待，今年元晶也再次測試證明太陽能模組無毒。執行方式是對模組產品做了老化處理後，再加以擊破，泡在水中七天後，再取水進行有害物質的檢驗。結果完全都是零檢出。

元晶今年展會也發佈了一款全黑的太陽能模組產品，太陽光反射眩光只有原來的個位數百分比，將可以有效滿足都市住宅區的應用需求；元晶並且將此產品縮小尺寸以適應日本需求，目前也已經成功切入日本住宅市場。

在國外市場部分，大而美法案（OBBBA)很有可能能從明年開始，以外國關切確實體（FEOC, Foreign Entity of Concern) 的名義，進行對陸系太陽能供應鏈的全面封鎖，因此元晶也在跟多個美國模組廠進行送樣認證當中。有機會會以太陽能電池銷售的方式，深度參與美國市場。

展望太陽能市場的未來，雖然國內市場目前遭遇逆風，但元晶相信太陽能分散與快速佈建的特性，是最具備國安韌性且適合台灣的發電方式。這次元晶透過智慧能源週發表新產品，是對近期國內太陽能相關問題的回應與創新。也展現元晶作為領導廠商的高度與永續經營的決心。

