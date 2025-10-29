工研院號召跨域產業 探討 AI 趨勢下強化電力韌性的發展與商機

為促進產業交流與技術創新，工研院攜手台灣電力與能源工程協會於29日舉辦「智慧電網×韌性未來：AI驅動之產業契機研討會」，邀集台電、台達電子（2308）、加雲聯網、工研院等專家，共同探討電網韌性強化的技術與商機，即在天災情境中，如何透過緊急電力供應系統維持通訊與網路運作，確保關鍵基礎設施的穩定與安全。

全球AI技術加速各行業轉型步伐，同時也帶動用電需求增長，為此，完善的智慧化電網韌性不可或缺，不僅能穩定支撐產業用電，更可開啟新興商機。根據經濟部統計，2024年我國發電、輸電及配電機械業產值達1,195億元，創下歷年新高，顯示市場前景可期。

工研院綠能所所長劉志文表示，面對AI技術快速發展所帶來的龐大電力需求與挑戰，工研院已運用虛實整合的研發能量，推動多項關鍵技術，並已有具體應用與產業化成果，如工研院開發的「聚合多元資源虛擬電廠（VPP）技術驗證平台」，可整合再生能源、儲能與節能等多元電力資源，以「螞蟻雄兵」之力協助供電穩定。

他表示，目前已實際導入連鎖商場、學校等場域，並參與台電輔助服務市場，讓用電戶不僅是能源消費者，也能成為穩定電網的重要夥伴。

此外，在國際合作方面，工研院亦與三菱電機推動百萬瓦級功率轉換系統（Power Conversion System, PCS）的驗證與應用，將再生能源所產生的電力轉換並穩定輸出，確保電網運行安全與效率。面對電力產業轉變浪潮，工研院將持續攜手各界夥伴，推動智慧電網創新應用，強化國家電力韌性。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，電力是AI產業發展的關鍵基石，面對整體電力系統挑戰，應從國家永續發展的高度，通盤考量所有電力資源，並導入「整合資源規劃」（Integrated Resource Planning, IRP）制度，納入電力供給與需求兩端資源，以長期線性規劃建立最佳電力組合，有效增強電網韌性與調度靈活度。

此外，在電力使用觀念也須轉變，提升電網韌性不只是政府與電力公司責任，民眾、業者同樣也能透過提升能源效率、使用高效率的電器等方式參與其中。

舉例來說，2022年美國加州用電一度瀕臨分區輪流停電，當地政府緊急通知居民減少不必要用電，透過全民努力一小時用電就降低一百萬瓩，成功度過停電危機。本次研討會匯集電力、通訊等跨域業者分享電力韌性技術與趨勢，希望促成更多業者共同投入，共同幫助台灣電力穩定又有韌性。

台電副總經理陳銘樹表示，強化電網韌性、推動智慧化一直是台電公司重要的發展目標，就電網韌性部分，台電推動總經費5,645億元的「強化電網韌性建設計畫」，將從「分散、強固、防衛」三大主軸，以全面性韌性觀點，朝「區域韌性」及「全國融通」雙軌並進，利用再生能源與儲能就近供電，以及加強現有電網設備，提升電網韌性與穩定性。

而在智慧電網部分，台電也從布建基礎建設、實務運作、有效整合並廣泛應用等三階段推行智慧電網發展，包括建置電力交易平台、儲能系統、智慧電表、資通訊系統等，截至9月底為止AMI智慧電表已布建將近400萬具，並逐步增長中，這次研討會是很好機會能夠跟產業分享與交流，希望能鼓勵更多業者與台電一起為電力產業貢獻。

本次研討會特別邀請台電專業總工程師黃銘宏、台達電子處長柯佾寬、加雲聯網創新資安長劉俊瑋、工研院資通所組長邱碧貞，分別以「強化我國配電電網韌性之策略與技術」、「電力電子技術對電網韌性之效益」、「智慧變電站：從通訊協定到資安韌性」、「災時通訊網路系統之建構」為題進行專題演講。

台電專業總工程師黃銘宏表示，台電已持續從颱風搶修中累積經驗不斷精進資源的整合調度及強化配電網的韌性，亦積極將傳統配電網逐步進化到全面自動化，並建構全新的智慧化管理系統，以因應天災及再生能源增長之需求。

台達電子處長柯佾寬博士表示，電力轉換器從電流源、電壓源發展至虛擬同步機技術，包含虛擬慣量、虛擬阻尼，結合儲能與再生能源應用，實現電能無縫接軌，並透過即時虛擬慣量量測系統技術，呈現精準虛擬慣量可視化性能，同時，開發線上阻抗估測技術與混合式微電網群，邁向新一代智慧電網，更有助於強化電網韌性與提升供電韌性效益。

加雲聯網創新資安長劉俊瑋表示，智慧電網的發展已進入「通訊協定與資安韌性並重」的新階段。透過導入IEC 61850與IEC 62443標準，從2-4系統整合要求落實至3-3等級防護，我們正協助台電建構具高可靠性與防禦深度的次世代電力自動化架構，推動電網邁向智慧化與永續化。

工研院資通所組長邱碧貞表示，為提升應變力，災時通訊網路結合低軌衛星、5G專網與臨時小基站，建構多層次備援系統。並透過無人機中繼與車載基地台，可迅速恢復關鍵連線，未來亦可導入AI技術，推動6G與非地面網路融合，強化國家防災韌性。

針對全球淨零排放趨勢需求，工研院已擘劃的「2035技術策略與藍圖」，將智慧電網、儲能的技術與相關人才培育，納入「永續環境」領域中，搶先布局未來競爭力。