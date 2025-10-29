快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

互動資通迎20周年 穩居本土互動通訊平台市占第一

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
互動資通董事長暨總經理郭承翔。聯合報系資料照
互動資通董事長暨總經理郭承翔。聯合報系資料照

台灣本土軟體企業互動資通今年成立滿20年，互動資通2005年成立，以簡訊平台「EVERY8D」起家，陸續推出「team+」企業協作平台、外部互動平台「SafeSay」，更整合以「GECP」（政府與企業數位轉型的關鍵平台）提供一站式平台服務，深耕台灣市場，穩居國內互動通訊平台市占第一。

互動資通創辦人郭承翔表示，20年來，始終相信「互動」是所有科技應用的本質，從最初的簡訊應用服務起步，憑藉技術創新與市場洞察，逐步擴展GECP平台，涵蓋內部協作平台、外部互動平台，以及落地版AI整合平台，成為政府機關與企業數位轉型的重要推手。

「EVERY8D」 是全台最大的簡訊互動平台，每月簡訊發送量超過2億則，客戶涵蓋包含金融、零售、醫療與教育產業，是企業行銷推廣的核心工具。team+企業協作平台，以即時通訊整合專案管理、檔案分享與企業管理功能，國內醫療、金融、航空和服務業等龍頭，均運用於內部管理，截至目前為止，累計超過5千家企業導入使用，成為國內行動辦公首選平台。

「SafeSay」是專為企業、政府打造的高安全標準外部互動平台，結合審核和防護機制等，不僅降低互動風險，也提高互動效能。有鑑於企業對於使用AI最大的障礙在於無法落地，互動資通已逐步協助大型教學醫院，或知名服務業將落地版AI平台整合於team+或SafeSay，可望降低營運成本，提高經營績效。

針對互動資通未來發展目標，郭承翔指出，互動資通目標在於成為政府與企業數位轉型的重要關鍵平台，降低企業IT部門開發門檻，提升生態系吸引力，透過GECP各式整合服務，讓企業可以自由擴充應用，同時，吸引更多優秀的開發者與合作夥伴。

平台 AI 服務業

延伸閱讀

APICTA Awards 2025台灣代表隊成軍 林宜敬授旗期勉取得佳績

張元斌回鍋國安局副局長 具科技背景可應對複合式威脅

年終消費季 有利全球股市

7天6夜「陸勝一號」旅對抗演習啟動 陸航、資電、無人機參演

相關新聞

台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028...

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家...

科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電再創新天價 市值跨越39兆元同飆高

台積電（2330）今日早盤再創新天價，隨著輝達以及高通乃至超微AI應用好消息不斷，帶動今天早盤最高來到1510元，市值同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。