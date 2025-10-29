互動資通迎20周年 穩居本土互動通訊平台市占第一
台灣本土軟體企業互動資通今年成立滿20年，互動資通2005年成立，以簡訊平台「EVERY8D」起家，陸續推出「team+」企業協作平台、外部互動平台「SafeSay」，更整合以「GECP」（政府與企業數位轉型的關鍵平台）提供一站式平台服務，深耕台灣市場，穩居國內互動通訊平台市占第一。
互動資通創辦人郭承翔表示，20年來，始終相信「互動」是所有科技應用的本質，從最初的簡訊應用服務起步，憑藉技術創新與市場洞察，逐步擴展GECP平台，涵蓋內部協作平台、外部互動平台，以及落地版AI整合平台，成為政府機關與企業數位轉型的重要推手。
「EVERY8D」 是全台最大的簡訊互動平台，每月簡訊發送量超過2億則，客戶涵蓋包含金融、零售、醫療與教育產業，是企業行銷推廣的核心工具。team+企業協作平台，以即時通訊整合專案管理、檔案分享與企業管理功能，國內醫療、金融、航空和服務業等龍頭，均運用於內部管理，截至目前為止，累計超過5千家企業導入使用，成為國內行動辦公首選平台。
「SafeSay」是專為企業、政府打造的高安全標準外部互動平台，結合審核和防護機制等，不僅降低互動風險，也提高互動效能。有鑑於企業對於使用AI最大的障礙在於無法落地，互動資通已逐步協助大型教學醫院，或知名服務業將落地版AI平台整合於team+或SafeSay，可望降低營運成本，提高經營績效。
針對互動資通未來發展目標，郭承翔指出，互動資通目標在於成為政府與企業數位轉型的重要關鍵平台，降低企業IT部門開發門檻，提升生態系吸引力，透過GECP各式整合服務，讓企業可以自由擴充應用，同時，吸引更多優秀的開發者與合作夥伴。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言