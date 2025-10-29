APICTA Awards 2025台灣代表隊成軍 林宜敬授旗期勉取得佳績

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

亞太資通訊科技聯盟大賽（下稱APICTA Awards）為亞太資通訊科技年度奧斯卡獎，數位發展部(下稱數發部)爭取於今(2025)年12月5日至8日在臺灣主辦APICTA Awards 2025，這是睽違9年，臺灣再度舉辦。為將獎項留在臺灣，數發部積極廣邀國內具潛力企業及學生團隊參與臺灣代表隊選拔並培訓，期在此次大賽中獲得好成績。本次競賽活動，預計將吸引來自14個經濟體、超過200個國際團隊同場競技。

數發部表示，經國內選拔結果計有48組入選企業及學生團隊參與競賽，於29日齊聚並由數發部長林宜敬授旗，一方面恭賀團隊從激烈選拔過程脫穎而出進入培訓階段，另一方面勉勵代表隊勇敢迎戰國際競賽，展現臺灣數位科技實力，為國爭光！

林宜敬表示，APICTA國際聯盟每年透過各經濟體輪流舉辦APICTA Awards，以表揚印太地區企業及教育單位在資通訊領域的卓越表現與貢獻，2016年臺灣曾於臺北主辦該競賽，寫下6面金牌及12面銀牌的輝煌紀錄。臺灣於今年再度主辦APICTA Awards並移師高雄，共計推派48組企業及學生團隊，計有63件作品參賽，競賽作品符合產業趨勢的創新應用，企業團隊作品涵蓋AI應用、智慧科技、數位轉型等範疇，其產品內容具備印太市場落地合作服務可能性，學生團隊亦展現將AI科技導入數位解決方案可行性，相信臺灣代表隊在多位評審業師及產業專家重點培訓及一對一實戰模擬下，在臺灣的主場上更能展現科技實力，勇奪獎項，將榮耀留在臺灣。

全球高科技產業的創新動能，多源自於競爭的民間市場，未來數發部將透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大工具，建構資通訊軟硬體產業生態，營造有利臺灣AI、資安與資訊服務產業成長環境，讓臺灣資通訊產業在解決社會與企業數位轉型問題的同時，同步創造經濟價值，亦將積極運用APICTA等國際平台鏈結各經濟體，拓展各種AI應用解決方案落地，發掘海外市場商機。

