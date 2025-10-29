TrendForce：DRAM 供應吃緊推高DDR5合約價 明年獲利有望超越HBM3e

根據TrendForce最新調查，2025年第4季server DRAM合約價受惠於全球雲端供應商(CSP)擴充資料中心規模，漲勢轉強，並帶動整體DRAM價格上揚。儘管第4季DRAM合約價尚未完整開出，供應商先前收到CSP加單需求後，調升報價的意願明顯提高。TrendForce據此調整第4季一般型(conventional DRAM)價格預估，漲幅從先前的8~13%，上修至18~23%，並且極有可能再度上修。

展望2026年，預估server整機出貨量年增幅度將擴大至4%左右，且因各CSP積極導入高效能運算架構以支援大型模型運算，server單機DRAM搭載容量將隨之提高，推升整體DRAM位元需求優於預期，導致供給短缺情況延續。

由於server需求維持強勁，預期DDR5合約價於2026全年都將呈上漲態勢，尤以上半年較顯著。對比當前2026年HBM議價情況，隨著三大原廠於HBM3e競爭的格局形成，且買方有一定庫存水位，預計合約價將轉為年減。

TrendForce分析，2025年第2季時，HBM3e和DDR5仍有4倍以上價差，且前者能為供應商帶來較佳的獲利。然隨著DDR5價格持續走揚，兩者價差將於2026明顯收斂，於2026年第1季起，DDR5的獲利表現將優於HBM3e。

由於HBM3e和DDR5產能互相競爭，預期獲利結構翻轉後，供應商可能選擇進一步增加server DDR5供給量，以鞏固其獲利基礎。同時，因HBM3e價格漸趨穩定、需求動能仍強，也不排除供應商將爭取提高平均銷售單價(ASP)來平衡產品組合獲利。未來原廠在DDR5與HBM之間的產能配置與價格策略，將成為影響下階段市場走向的變數。