迎戰巨量內容行銷 AI新創dipp發表一站式品牌視覺管理解決方案

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
AI品牌視覺管理新創dipp點譜數位宣布，為品牌業者推出「一站式AI品牌視覺管理解決方案」。圖／dipp提供
AI品牌視覺管理新創dipp點譜數位宣布，為品牌業者推出「一站式AI品牌視覺管理解決方案」。圖／dipp提供

AI品牌視覺管理新創dipp點譜數位宣布，為品牌業者推出「一站式AI品牌視覺管理解決方案」，本次發表的atypicaAI、lumaBRIEF、ingenOPS、museDAM四大產品與專業服務formaLAB，完整涵蓋市場調研、行銷提案、自動化製圖、素材管理與內容策略整合，協助品牌以全新方法策劃、設計、溝通並管控視覺內容，成為品牌長期競爭力的核心動能。

在內容即商務（Content is Commerce）的時代，消費者的購買旅程早已從實體通路與官網，轉移到社群、短影音與直播平台中。品牌要被看見，仰賴的是源源不絕、能即時響應市場的內容。

然而，當行銷通路與受眾越趨分眾化，視覺內容生成正快速失衡，素材需求爆炸、製作與審核流程冗長、品牌識別難以維持一致，導致成本飆升、效率下滑、機會流失。同時，多數品牌仍停留在「一體適用」的內容製作模式，難以滿足消費者對個人化與即時互動的期待。內容成為驅動商務的關鍵推手，也成為品牌規模化成長的最大挑戰。

dipp共同創辦人暨執行長陳思穎表示，「今日品牌數位行銷的成功關鍵，已不僅是換個工具或策略的問題，而是一次全面的營運思維升級。」

dipp本次發表的四大產品atypicaAI、lumaBRIEF、ingenOPS、museDAM，與專業服務formaLAB，完整涵蓋市場調研、行銷提案、自動化製圖、素材管理與內容策略整合。dipp期望幫助品牌將洞察轉化為創意，讓創意高效生成並延伸為多元內容，進而透過內容成效反饋持續優化策略，打造出「AI × 內容」的永續成長循環。

目前，dipp已成功協助包括萊雅集團（L’Oréal Group）、TUMI、Nespresso、星裕國際、VERVE等知名品牌，以及超過300家國內外中大型企業，實現跨市場的內容自動化與營運升級，擁有AI品牌視覺管理領域的領先地位。

