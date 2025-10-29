仁寶 Agentic AI 平台獲肯定！榮獲「2025數位轉型楷模 應用創新獎」

仁寶（2324）打造創新「AI Agent多代理協作平台：推動工廠數位轉型的新引擎」，榮獲台灣電電公會主辦之2025數位轉型楷模應用創新獎，展現其在智慧製造與企業數位轉型領域的卓越成果與技術實力。

仁寶並於10月28日受邀參與由經濟部產業發展署舉辦的「2025製造業AI技術論壇」，分享AI技術在實際場域的應用經驗，聚焦解決製造現場痛點的創新方案，展現仁寶在AI技術落地與產業升級上的領導地位。

仁寶電腦共同軟體本部暨先進分析AI辦公室資深處長陳益昌表示：「此項榮譽不僅肯定仁寶在AI智慧製造領域的創新實力，更展現我們推動數位轉型的堅定決心。未來，仁寶將持續深化AI應用，結合AI生態系，打造更高效率、更智能化的生產模式，協助產業邁向永續新時代。」

在全球製造業持續面臨效率提升與精準化挑戰的背景下，AI技術已不再僅是實驗室中的前端研究，而是逐步走入實際產線。仁寶針對「經驗傳承」、「資訊整合」及「人力缺口」三大挑戰，開發出「AI Agent多代理協作平台」，整合地端大型語言模型（LLM）與智慧代理人，實現任務分派、維修指導、設備管理與通報自動化，成功將人工智慧從「輔助決策」推進至「自主行動」。該平台已於仁寶平鎮廠試行，成果顯著：達成維修效率提升60%，異常處理速度加快40%，成為推動智慧製造與數位轉型的關鍵引擎。

平台五大創新亮點：一，自主決策與任務執行能力—不僅能理解問題，更能主動解決問題並完成指定任務。二，私有知識地端學習—導入地端LLM模型，結合公司內部私有知識庫，有效避免AI幻覺（RAG），確保資料安全與回應準確性。

三，多代理協作架構—透過「派遣經理（Dispatcher）」分派任務給多位AI代理人，每位代理人如同「AI員工」，可獨立運作並相互協作。四，知識庫優化與精準執行—每位AI代理人皆具備獨立知識庫，針對不同任務進行模型優化，提升準確度與執行效率。五，動態協作機制—派遣經理可依任務需求靈活調度多位AI代理人協同合作，快速完成跨領域任務。