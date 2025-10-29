微星成為Red Bull Home Ground世界總決賽官方PC與筆電合作夥伴
全球高效能遊戲硬體與電競創新領導品牌 微星（2377）科技成為《VALORANT》頂尖賽事Red Bull Home Ground世界總決賽的官方PC與筆電合作夥伴。賽事將於11月13–16日於紐約地標Manhattan Center盛大舉行，MSI將以專業級硬體與完整場域支援，為舞台競技、訓練熱身與內容創作全面提速。
本次合作亮點如下：舞台指定主機Aegis ZS2：部署於舞台與訓練室，搭載AMD Ryzen處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，確保高幀率與低延遲，穩定應對長時間賽事。
共播與內容創作支援：由MSI桌機與旗艦電競筆電（Crosshair 18 HX AI、Stealth A16 AI+、Raider 18HX AI、Crosshair 16 HX AI）組成的專業平台，支援實況與行動製作。
全球電競布局持續深化：Red Bull Home Ground世界總決賽為MSI與Red Bull長期合作的重要里程碑，延續MGA精神，推動全球電競文化與玩家社群發展。
MSI 行銷副總經理程惠正表示：「此番與Red Bull的合作，延續我們透過MSI Gaming Arena（MGA）平台，為全球玩家帶來世界級競技體驗的使命。我們很高興能全力支援這場精彩賽事，並以最頂尖的電競硬體，為無數令人難忘的高光時刻注入能量。」
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言