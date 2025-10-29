快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

微星成為Red Bull Home Ground世界總決賽官方PC與筆電合作夥伴

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球高效能遊戲硬體與電競創新領導品牌 微星（2377）科技成為《VALORANT》頂尖賽事Red Bull Home Ground世界總決賽的官方PC與筆電合作夥伴。賽事將於11月13–16日於紐約地標Manhattan Center盛大舉行，MSI將以專業級硬體與完整場域支援，為舞台競技、訓練熱身與內容創作全面提速。

本次合作亮點如下：舞台指定主機Aegis ZS2：部署於舞台與訓練室，搭載AMD Ryzen處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，確保高幀率與低延遲，穩定應對長時間賽事。

共播與內容創作支援：由MSI桌機與旗艦電競筆電（Crosshair 18 HX AI、Stealth A16 AI+、Raider 18HX AI、Crosshair 16 HX AI）組成的專業平台，支援實況與行動製作。

全球電競布局持續深化：Red Bull Home Ground世界總決賽為MSI與Red Bull長期合作的重要里程碑，延續MGA精神，推動全球電競文化與玩家社群發展。

MSI 行銷副總經理程惠正表示：「此番與Red Bull的合作，延續我們透過MSI Gaming Arena（MGA）平台，為全球玩家帶來世界級競技體驗的使命。我們很高興能全力支援這場精彩賽事，並以最頂尖的電競硬體，為無數令人難忘的高光時刻注入能量。」

電競筆電 AI 平台

延伸閱讀

中信電競戰隊深耕多年 打響知名度

電競／我國暌違10年晉級「英雄聯盟」世界賽八強 明戰韓國KT拚四強

電競／台灣晉級《英雄聯盟》世界賽八強 中信飛牡蠣明戰韓國KT拚四強

浮誇系電競新品引爆話題 Razer透明系列超吸睛、ROG打造初音未來聯名快閃店

相關新聞

台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028...

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家...

科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電再創新天價 市值跨越39兆元同飆高

台積電（2330）今日早盤再創新天價，隨著輝達以及高通乃至超微AI應用好消息不斷，帶動今天早盤最高來到1510元，市值同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。