微星成為Red Bull Home Ground世界總決賽官方PC與筆電合作夥伴

全球高效能遊戲硬體與電競創新領導品牌 微星（2377）科技成為《VALORANT》頂尖賽事Red Bull Home Ground世界總決賽的官方PC與筆電合作夥伴。賽事將於11月13–16日於紐約地標Manhattan Center盛大舉行，MSI將以專業級硬體與完整場域支援，為舞台競技、訓練熱身與內容創作全面提速。

本次合作亮點如下：舞台指定主機Aegis ZS2：部署於舞台與訓練室，搭載AMD Ryzen處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，確保高幀率與低延遲，穩定應對長時間賽事。

共播與內容創作支援：由MSI桌機與旗艦電競筆電（Crosshair 18 HX AI、Stealth A16 AI+、Raider 18HX AI、Crosshair 16 HX AI）組成的專業平台，支援實況與行動製作。

全球電競布局持續深化：Red Bull Home Ground世界總決賽為MSI與Red Bull長期合作的重要里程碑，延續MGA精神，推動全球電競文化與玩家社群發展。

MSI 行銷副總經理程惠正表示：「此番與Red Bull的合作，延續我們透過MSI Gaming Arena（MGA）平台，為全球玩家帶來世界級競技體驗的使命。我們很高興能全力支援這場精彩賽事，並以最頂尖的電競硬體，為無數令人難忘的高光時刻注入能量。」