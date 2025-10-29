迎戰AI挑戰 台達電在能源展首度展示資料中心微電網解決方案

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）29日在Energy Taiwan 2025，以「賦能永續 引領未來」為主題，整合旗下能源解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋AI資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務。

其中，AI推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達首度公開的「AI資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，在高強度AI場景下確保電力品質，提升營運韌性。

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，迎戰AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時五至十年，在AI競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方。台達在能源基礎設施深耕多年，具備高度整合實力，協助企業在AI時代應對能源轉型，朝永續發展邁進。

台達微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，能快速響應AI負載的毫秒級100%變化，並控制電壓波動區間。透過軟硬體整合，可支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。再者，因應AI資料中心高壓直流（HVDC）電力架構趨勢，方案導入固態變壓器作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%，銜接交流轉直流（AC→DC）轉換，以減少能量轉換並降低損耗。

在用電成本持續攀升與永續轉型雙重挑戰下，台達推出廠辦AI控能整合方案。以工商業一體式儲能系統台達C系列為核心，採全機液冷設計，整合功率調節系統（PCS）、電池模組與控制器，單櫃容量125 kW / 261 kWh，實現快速部署與彈性擴充。儲能系列分為C型與C+型：C型可搭配光儲逆變器DH60C整合太陽能；C+型則支援DC直流耦合，可直接連接太陽能陣列。整體系統並結合AC Gen5交流充電樁與AI控能排程，協助企業抑制尖峰超約風險。台達亦提供「能源即服務」顧問服務，提供綠電採購、用能診斷與減碳規劃，將永續落實為可稽核績效。

相關新聞

台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028...

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家...

科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電再創新天價 市值跨越39兆元同飆高

台積電（2330）今日早盤再創新天價，隨著輝達以及高通乃至超微AI應用好消息不斷，帶動今天早盤最高來到1510元，市值同...

