泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 助攻能源自主化
智慧能源領導品牌泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。
泓德能源本次參展以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心。旗下星星電力推出Star Trade電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。能源週現場演示Star Trade平台如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。
虛擬電廠解決方案則整合光儲充應用、EMS及能源雲，助企業集結並管理分散式能源資源以參與電力交易市場、強化電網韌性，達到「能源自主化」。現場首次亮相光儲充解決方案互動模型，透過情境化設計呈現虛擬電廠的實際運作樣貌，並展示工商儲能系統與DC快充樁等代表性設備，以及士林電機車測中心、全家台南平豐店成功導入的實際案例。兩大核心方案相輔相成，完整串聯電力市場從交易到應用的價值鏈，為企業邁向零碳轉型提供具體可行的一站式解決方案。
